Rokomet

Velika veselica v polnem Zlatorogu, srčni Celjani sklatili Slovan z vrha (VIDEO)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili tudi drugo tekmo finala lige NLB in premagali branilce naslova iz Ljubljane. Klemen Luzar zasenčil Uroša Zormana.
Uroš Miličević je bil pomemben člen v celjski šampionski zasedbi. FOTO: Slavko Kolar
Galerija
Peter Zalokar
31. 5. 2026 | 19:26
31. 5. 2026 | 20:21
5:59
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Rajanje v skoraj polnem Zlatorogu! Rokometaši Celja Pivovarne Laško so pred več kot 4500 gledalci dobili tudi drugo tekmo finala lige NLB proti Slovanu (41:39) in osvojili 27. naslov državnih prvakov. To je njihov prvi po sezoni 2022/23.

Celjani z neverjetnim najstnikom Anžičem šokirali prvake

Celje Pivovarna Laško – Slovan 41:39 (19:17)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 4788, sodnika: Pukšič in Satler.
Celje: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 8, Kovač, Mazej 3, Bognar 2, Grabar, Anžič 7, Vujičić, Onufrijenko 8 (4), Milićević 3, Makuc 7, Korošec 2, Mlakar, Rakita 1;
Slovan: Bojić, Panjtar, Slatinek Jovičič 1, Višček, Grabner, Cokan 5, Pajt 3 (1), Ljevar 4, Mlivić 7, Mehmedćehajić 1, Brozović, Skube 5, Zobec 7 (5), Hrastnik, Žabić 3, Suholežnik 3; sedemmetrovke: Celje 4 (4), Slovan 7 (6); izključitve: Celje 16, Slovan 14; rdeča kartona: Ljevar (45.), Milićević (49.).

Redki so pred sezono mladi ekipi trenerja Klemna Luzarja pripisovali možnost za uspeh, višje sta kotirala Trimo in še posebej Slovan z Urošem Zormanom. Toda pivovarji so na krilih 18-letnega bisera Aljuša Anžiča uprizorili popolno domačo sezono, potem ko so aprila v Tivoliju osvojili pokal RZS.

Celjani so aprila osvojili tudi pokal RZS. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
Predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič, Aljuševa mama, si je obetala eno lovoriko, zdaj se veseli obeh. Naslov Celju prinaša tudi lepo možnost za vrnitev v razširjeno EHF ligo prvakov.

Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Minuta molka za legendi

Pred tekmo so se navijači – to je bil drugi najboljši obisk tekme 1. SRL po sezoni 2015/16, ko sta se za lovoriko merila Celje in gorenje) – z minuto molka počastili spomin na legendo kluba Mileta Zupančiča in danes preminulega športnega zanesenjaka Dušana Konde.

Umrl je Dušan Konda

Rokomet žaluje, umrl je Mile Zupančič

Luzar ni »luzer«: Sledili smo sanjam

Klemen Luzar za Sportklub: »Imeli smo visoke cilje, ampak da bomo osvojili dvojno krono, si nismo predstavljali. Vedeli smo, da moramo delati. Da nas bo dobro delo, vera v to, kaj delamo, nagradilo. Sledili smo svojim sanjam. Vesel sem, ponosen na to, kar smo letos pokazali. Da nam je uspelo privabiti toliko gledalcev v Zlatorog po res dolgem času, je neverjetno. Je odraz tega, kar počnemo. Smo državni prvaki, ta najljubši pokal, ki smo si ga tako želeli, je naš. Imamo že pokalnega, za nami je zares izjemna sezona. Pokazali smo, da imamo ekipo, polno talenta in znanja. Brez tega nam ne bi uspelo.« 

Podobno kot Slovan na prvi tekmi so srečanje bolje odprli domači rokometaši. Luka Perić, ki je prebolel bolezen, je v deveti minuti zadel za 5:2. Vodstvo za 3 je obnovil Oleksandr Onufrijenko (9:6), Tadej Mazej pa je v 17. minuti po hitrem protinapadu poskrbel za najvišje vodstvo z 10:6. Ponovil je vajo za 14:10, potem pa so se gostje po izključitvi Žige Grabarja prišel do sape in Matic Suholežnik je znižal na 14:16.

Pri Celjanih je bila malce presenetljivo najbolj razpoložen Ukrajinec Onufrijenko, ki je bil že pri šestih golih s 100-odstotnim metom, še vedno pa Slovanova obramba ni našla recepta za Anžiča, ki je izsiljeval sedemmetrovke. V Slovanovem napadu je bil najboljši Tarik Mlivić, Staš Slatinek Jovičić pa je malo pred odmorom znižal na 17:18. Je pa Anžič tik pred koncem lepo našel Perića na krilu za 19:17 in dobro voljo med odmorom. 

V nadaljevanju pa so višje prestavili gostje, ko so v 38. minuti prek Leona Ljevarja prišli do prvega vodstva. Bilo je tudi zadnje. V vratih je zablestel mladi vratar Matevž Mlakar in preprečil zaostanek za dva gola, ko je »zicer« zapravil Tim Cokan. Mlakar je zatem nanizal še nekaj obramb, kar je dalo krila Celjanom, ki so prek Andraža Makuca v 45. minuti obnovili najvišje vodstvo (30:26). 

Kaj jim delamo ...

Mazej je zadel za plus 5, ko je bilo s tribun že slišati znani šampionski napev: »Kaj jim delamo ...« Še glasnejši je bil tri minute kasneje, ko je Onufrijenko povišal na 33:27 in praktično odločil tekmo. Slovan se sicer ni vdal, topil razliko, vendar zadetek za 40:39 dosegel nekaj sekund pred koncem. Piko na i je zatem postavil Perić in rajanje se je začelo. Perić se bo tako kot Makuc po koncu sezone preselil v tujino, Celjani pa bodo iskali ustrezne okrepitve, da naredijo še korak več tudi v Evropi, kjer so letos za las ostali brez finala pokala EHF.

Več iz teme

liga NLBRZSCelje Pivovarna LaškoRD SlovanSlovanRokometna zveza SlovenijeKlemen LuzarUroš ZormanZlatorogfinaleAljuš AnžičStaš Skube

