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Rokomet

Prvo kolo, prvo presenečenje, sezona bo zanimiva

Začelo se je rokometno prvenstvo, v katerem naslov brani Celje Pivovarna Laško, glavni favorit pa je Slovan. Že takoj smo videli nekaj zanimivih tekem.
Vsak trener ima svoje ambicije na začetku sezone. FOTO: Slavko Kolar
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Vsak trener ima svoje ambicije na začetku sezone. FOTO: Slavko Kolar
Peter Zalokar
2. 9. 2026 | 20:56
2. 9. 2026 | 22:33
2:42
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Rokometno prvenstvo, liga NLB, je eno najbolj izenačenih v slovenskih tekmovanjih, vsekakor pa mednarodno najbolj konkurenčno. Kar pet prvoligašev bo igralo v evropskih pokalih. 

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Naslov državnega prvaka brani Celje Pivovarna Laško, glavni favorit je Slovan, načrte jima želi prekrižati Trimo. Na papirju sta močna Slovenj Gradec in Gorenje, iz ozadja lahko marsikdo preseneti. Obeta se tudi trd boj za obstanek.

Po sobotni superpokalni tekmi, na kateri je Trimo premagal Celjane, so rokometaši v sredo odigrali prvo kolo. Presenečenje se je zgodilo že takoj, sicer manjše, a vseeno. Krka, ki ni imela niti ene okrepitve pred sezono, je premagala petkratnega prvaka Gorenje, pri katerem je bil debi trenerja Žige Lesjaka neuspešen. Domači trener Mirko Skoko je znal sestaviti moštvo iz mladinskega pogona.

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Uspešna pa je bila vrnitev Roberta Beguša na klop Škofje Loke, premagal je povratnika Sašo Prapotnika pri Jeruzalemu. Nik Pirnat je dosegel 7 golov, povratnik Gašper Hrastnik 6.

Celjani so zlahka premagali Sviš, levoroki Žiga Grabar je prispeval osem golov, mladi zvezdnik Aljuš Anžič sedem za ekipo Klemna Luzarja. Trimo trofejnega trenerja Branka Tamšeta pa v gosteh tradicionalnega dolenjskega rivala Ribnico. Gal Cirar je zabil 9 zadetkov.

Slovenj Gradec, kamor se je vrnil nekdanji zvezdnik orlov Zoran Jovičić, je zanesljivo premagal Škofljico. Blestela sta mlada rokometaša. Tjaš Štaleker je bil uspešen sedemkrat, Jaka Podvršič na gostujoči strani šestkrat.

Liga NLB, 1. kolo:

Krka – Gorenje 28:23

Celje Pivovarna Laško – Sviš 35:21

Ribnica – Trimo 28:34

Loka – Jeruzalem 32:25

Slovenj Gradec – Škofljica 34:24

Ajdovščina – Slovan 27:34

 

 

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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