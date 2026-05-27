Vroče celjsko-ljubljansko rivalstvo se vrača; se bo Zorman oddolžil Luzarju?

V 80. letih sta bila Kolinska Slovan in Aero Celje najbolj zagrizena rokometna tekmeca na Slovenskem, v samostojni Sloveniji sta na začetku tisočletja ljubljansko-celjsko rivalstvo za kratek čas obudila Prule 67 in Celje Pivovarna Laško. Danes bosta Slovan in Celje začela finale lige NLB, prva tekma v boju na dve zmagi bo ob 19. uri na Kodeljevem.

Bo ekipa Uroša Zormana ubranila naslov, bodo Celjani prišli do 27. zvezdice? Vložek je velik, kdor bo boljši, bo lahko upal tudi na nastop v razširjeni EHF ligi prvakov. Pred dobrim mesecem so na pokalnem F4 v Tivoliju igralci Klemna Luzarja v polfinalu po 7-metrovkah premagali Slovan in kasneje osvojili lovoriko. Ljubljančani jim bodo hoteli vrniti z obrestmi in dokazati, da so številka 1 v državi.