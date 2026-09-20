Miličević in vratar Mlakar poskrbela za sladko zmago Celjanov

V razburljivem derbiju lige NLB so prvaki iz Celja Pivovarne Laško na Kodeljevem prizadejali prvi poraz Slovanu. Ljubljančan Uroš Miličević je pet sekund pred koncem s svojim 10 golom poskrbel za vodstvo s 34:33, nakar je mladi vratar Matevž Mlakar zaustavil zadnji strel igralcev trenerja Uroša Zormana in razveselil gostujoče navijače.

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