Miličević in vratar Mlakar poskrbela za sladko zmago Celjanov

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V razburljivem derbiju lige NLB so prvaki iz Celja Pivovarne Laško na Kodeljevem prizadejali prvi poraz Slovanu. Ljubljančan Uroš Miličević je pet sekund pred koncem s svojim 10 golom poskrbel za vodstvo s 34:33, nakar je mladi vratar Matevž Mlakar zaustavil zadnji strel igralcev trenerja Uroša Zormana in razveselil gostujoče navijače.
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Liga NLB, 4. kolo:
Petek:
Krka – Ajdovščina 37:33
Sobota:
Jeruzalem –Škofljica 34:27
Trimo – Sviš 32:28
Nedelja:
Slovan – Celje PL 33:34
Škofja Loka – Ribnica (19)
Gorenje – Slovenj Gradec (19)
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