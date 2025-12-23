Anžičeva sedemnajstica prišla prepozno za Zormana

Zadnje tekme v tem koledarskem letu so odigrali rokometni prvoligaši in v 17 kolih potrdili, da bo sezona 2025/26 zelo zanimiva, glavni kandidati za osvojitev naslova pa so Slovan, Trimo in Celje Pivovarna Laško. Po krajšem premoru se bo pozornost preusmerila k reprezentanci, ki bo prvega januarja v Zrečah začela priprave za evropsko prvenstvo, na katerem bo selektor Uroš Zorman zaradi različnih razlogov dal priložnost nekaterim novim obrazom.

Slovan brani tako pokalni kot državni naslov, toda jesen je pokazala, da ju bo težje ubranil, kot ju je osvojil. Zorman ima na papirju najboljšo ekipo, a ta močno niha in še ni pokazala šampionske forme, brez presežka je končala tudi nastope v evropski ligi. Branko Tamše je ob vrnitvi v Slovenijo po osmih letih pokazal, da je mojster svojega poklica. Celje ima verjetno najbolj nadarjeno ekipo v ligi, manjka ji sicer nekaj izkušenj, toda igralci Klemna Luzarja so pokazali, da bo treba nanje resno računati v končnici in da lahko upravičeno sanjajo o 27. naslovu.