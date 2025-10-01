Zormanovi boljši od Gorenja, Tamše vzel mero Celjanom

Peto kolo državnega prvenstva v rokometu je postreglo z dvema derbijema med glavnimi favoriti. Branilec naslova prvaka Slovan je v ponovitvi zadnjega finala 1. SRL na Kodeljevem po zanimivem srečanju premagal Gorenje z 31:27, Trimo z novim trenerjem Brankom Tamšetom pa je po drami v Mokronogu s 34:33 premagal Celje, ki je izgubilo drugo zaporedno tekmo pod vodstvom novega stratega Klemna Luzarja. V petek se je namreč v Zlatorogu zmage veselil Slovan. Ljubljančanom so edino točko vzeli Trebanjci v prvem kolu.

Obračun slovenskih prvakov in podprvakov iz minule sezone se je na Kodeljevem končal z zmago izbrancev domačega trenerja Uroša Zormana. Domači rokometaši so bili v začetku zelo podjetni. Že v 13 minuti so povedli z 8:3 in gostujočega trenerja Zorana Jovičića prisilili, da je zahteval minuto odmora. Njegovi novi napotki so prinesli napredek v igri, rokometaši iz Šaleške doline so v naslednjih minutah več kot prepolovili primanjkljaj v golih (6:8), na veliki odmor pa so se odpravili z zaostankom štirih golov (13:17), je poročala STA.

Slovan je še neporažen v prvenstvu. FOTO: RD Slovan

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. Ljubljančani so prevladovali v vseh elementih igre in si v 35. minuti priigrali že osem golov prednosti (22:14). Do zadnjega zvoka sirene nato niso bili več tako razigrani, svoje tekmece, ki so se jim v 50. minuti približali na tri gole zaostanka (23:26), pa so vseskozi imeli pod rezultatskim nadzorom. V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Tadej Kljun s petimi goli, vratar Aljaž Panjtar pa je zbral 11 obramb. Anže Blagotinšek je za velenjsko zasedbo dosegel devet, Karpo Sirotić pa sedem zadetkov.

Gašper Hrastnik, Slovan: »Mislim, da so gledalci lahko videli zelo dober obračun. Prevladala je naša čvrsta obramba in zbranost pri tistih zadetkih, ki smo jih – kot radi rečemo – morali zadeti. Je pa res, da je po takšni tekmi, kot smo jo pred dnevi odigrali v Celju, težko najti pravo motivacijo.«

Velika zmaga Trima

Trebanjci so po hudem boju ugnali tekmece iz Celja ter se po številu točk na vrhu lestvice izenačili z Ljubljančani. Večji del prvega polčasa je minil v znamenju varovancev gostujočega trenerja Luzarja, ki so bili bolj ali manj vseskozi v vodstvu. Največ so vodili za štiri gole (9:5), na polčasu pa so imeli gol prednosti (18:17). Dolenjci so sijajno odprli drugo polovico tekme. V 38. minuti so izenačili na 21:21, po delnem izidu 5:0 pa si po golu Jana Jurečiča v 42. minuti priigrali tri gole naskoka (24:21).

Igralci iz knežjega mesta so jim nato kljubovali do konca dvoboja, nekajkrat so se jim uspeli približati na gol zaostanka (23:24, 24:25, 25:26, 26:27), odločilnega koraka pa niso naredili. Trebanjci so zadnjo minuto začeli s tremi goli prednosti (34:31), Celjani pa so z dvema goloma Andraža Makuca ublažili zaostanek za končnih 34:33.

David Razgor, pomočnik trenerja RK Celje Pivovarna Laško: »Tekma je bila takšna, kot smo jo pričakovali. Trebanjci imajo zelo kakovostno zasedbo, mi pa se še vedno nismo znebili zdravstvenih težav v ekipi. Prvi del tekme smo kazali dobro igro, ampak smo z napakami dovolili nasprotniku, da se približa. V drugem polčasu smo podobno uspešno igrali, a smo znova izgubili prednost. Na koncu smo prednost samo še lovili vse do zadnjih sekund. Trimo je zagotovo izkušenejša ekipa, zato je znala zadržati žogo v ključnih trenutkih srečanja.«

Branko Tamše je osvojil pet naslovov prvaka s Celjem, zdaj ga je premagal s klopi Trima. FOTO: RK Trimo

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Timotej Grmšek z osmimi in Jaka Soršak s šestimi goli, v gostujoči pa Filip Rakita z osmimi in Makuc s sedmimi goli.

Trimo se je veselil zmage. FOTO: RK Trimo

Liga NLB, 5. krog:

Slovan – Gorenje 31:27 (Kljun 5, Skube, Brozović, Jovičić in Hrastnik po 4; Blagotinšek 9, Sirotić 7)

Škofljica – Jeruzalem 29:29 (Tatar 7, Jon Rot 5; Bura 9, Munda in Ćirović po 5)

Trimo – Celje PL 34:33 (Grmšek 8, Soršak 6; Rakita 8, Makuc 7, Miličević 5)

Slovenj Gradec – Ribnica 39:36 (Stanojević 9, T. Štaleker 7, Štumpfl 6; Knavs 12, Bezer in Stefanović po 6)

Sviš – Radovljica 34:24 (Vidmar 7, Justin in Kompare po 6; Debeljak 10)

Škofja Loka – Krka 30:31 (Jesenko 10, Kocbek 5; Žagar 11, Vukić 6, Budja 5)