Kodeljevo se ogreva za derbi, bodo Celjani končno padli?

Osrednja tekma 4. kola lige NLB bo v nedeljo ob 18. uri, ko se bosta v Ljubljani pomerila Slovan in Celje Pivovarna Laško. Celjani so lani vzeli obe domači lovoriki, na začetku te sezone pa niso tako prepričljivi. Slovan trenerja Uroša Zormana je favorit pred svojimi navijači na Kodeljevem.

»Letošnja situacija je nekoliko drugačna kot lani – Celje kot branilec naslova, mi lovimo. Ampak zaradi tega tekma ne bo nič lažja,« razmišlja pred derbijem Tarik Mlivić, eden od zunanjih igralcev Slovana. Ljubljanska zasedba je v treh dosedanjih krogih trikrat zmagala, Celjani imajo dve zmagi in poraz.

»Celje je prvak, kar mu daje ogromno samozavesti, hkrati pa veliko željo ohraniti, kar je osvojil v minuli sezoni. Naš cilj je, da celjske načrte prekrižamo in da naredimo vse, da se naslov spet vrne v Ljubljano,« jasno pove Mlivić za Slovanovo spletno stran.

Kdo se bo veselil, Klemen Luzar ali Uroš Zorman? FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

»Celje ima kar nekaj kakovostnih posameznikov, predvsem pa so nevarni, ko jim dopustiš, da razvijejo svojo igro in padejo v ritem. Za nas je najpomembnejše, da bomo zbrani v obrambi in jim čim bolj otežili lahke priložnosti za zadetke,« je še povedal 23-letnik iz Velenja.

Kačičnik: Ena najpomembnejših tekem

Celjani so že izgubili proti Trebnjemu, klonili so tudi na obeh tekmah lige prvakov, se bo niz porazov podaljšal na štiri tekme? Luka Kačičnik pravi: »Čaka nas težka tekma proti Slovanu. Mislim, da gre za eno pomembnejših tekem prvega dela sezone. Upam, da bomo zbrani, se držali dogovorov, ki smo jih osvojili in preizkusili na dosedanjih pomembnih tekmah, ter na koncu v Celje prinesli obe točki.«

Liga NLB, 4. kolo:

Petek: Krka – Ajdovščina 37:33

Sobota:

Jeruzalem –Škofljica (18)

Trimo – Sviš (19)

Nedelja:

Slovan – Celje PL (18)

Škofja Loka – Ribnica (19)

Gorenje – Slovenj Gradec (19)