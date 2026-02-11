Med Tamšetom in Zormanom še naprej status quo

Še drugi v tej sezoni državnega prvenstva v rokometu sta se Trimo Trebnje in Slovan razšla z neodločenim izidom. Tokrat je bilo v Trebnjem 34:34. V prvem kolu je bilo v začetku lanskega septembra 33:33. Ekipa Branka Tamšeta ima tako pred zasedbo Uroša Zormana še naprej točko prednosti na lestvici lige NLB. Približalo se jima je Celje Pivovarna Laško z zmago proti Radovljici s 36:27. Celjane v soboto čaka prva tekma četrtfinala pokala EHF, v Zlatorogu bo gost Bešiktaš. Trimo bo v nedeljo gostoval pri Izviđaču iz BiH.

Trimo – Slovan 34:34 (17:15) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 1200, sodnika: Turnšek in Čretnik.

Trimo: Didovič, V. Pavlović 3, Jurečič 10 (4), Kresal, Pipp 2 (2), Soršak 3, Baznik, Šalamon, Kotar 4, S. Pavlović, Guček, Grmšek 3, Grbić 8, Cingesar 1, Majstorović, Lesjak; Slovan: Bojić, Jovičić, Višček, Cokan 10 (5), Ljevar 4, Panjtar, Marguč, Mlivić 5, Mehmedćehajić 3, Brozović 3, Skube 4, Zobec 2, Hrastnik 2, Žabić, Suholežnik 1; sedemmetrovke: Trimo 7 (6), Slovan 5 (5); izključitve: Trimo 14, Slovan 18; rdeča kartona: Pipp (26.), Suholežnik (53.).

Tako kot prvi dvoboj v uvodnem krogu prvenstva v začetku septembra se je tudi današnji končal z remijem in delitvijo točk. Tedaj so Kodeljevo bolj zadovoljni zapustili Trebanjci, saj so izenačili šest sekund pred koncem, tokrat pa so se na koncu veselili gostje, ki so si točko zagotovili s strelom Tima Cokana z devetih metrov po izteku igralnega časa.

Cokan, ki je ukanil domači živi zid in premagal vratarja Urbana Lesjaka, je bil najboljši strelec pri gostih z desetimi goli, prav toliko pa jih je za Trimo Trebnje zabil Jan Jurečič (8 v drugem polčas).

Tekma je bila znova izenačena in borbena. V prvem polčasu si ni nobena od ekip priigrala več dva gola prednosti, varovanci trenerja Zormana na začetku tekme, domači pa v zaključku, ko se je z dvema obrambama Lovru Viščku izkazal vratar Urban Lesjak.

S tremi zadetki prednosti je vodil le Trimo enkrat na začetku drugega dela, v zadnjih pet minut srečanja pa je s prednostjo dveh zadetkov vstopil Slovan (32:30). Zadnja dva gola na tekmi sta padla slabe pol minute pred koncem, ko je Jurečič pobral svojo zgrešeno sedemmetrovko za 34:33, ter po izteku časa, ko je bil uspešen Cokan.