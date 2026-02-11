  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Med Tamšetom in Zormanom še naprej status quo

V derbiju državnega prvenstva sta se Trimo in Slovan razšla z delitvijo točk. Goste rešil Cokan. Celje zanesljivo prek Radovljice. Konec tedna evropska izziva.
Slovan in Trimo sta se spet razšla brez zmagovalca. 
Galerija
Slovan in Trimo sta se spet razšla brez zmagovalca. 
Peter Zalokar
11. 2. 2026 | 20:52
11. 2. 2026 | 21:21
1:08
A+A-

Še drugi v tej sezoni državnega prvenstva v rokometu sta se Trimo Trebnje in Slovan razšla z neodločenim izidom. Tokrat je bilo v Trebnjem 34:34. V prvem kolu je bilo v začetku lanskega septembra 33:33. Ekipa Branka Tamšeta ima tako pred zasedbo Uroša Zormana še naprej točko prednosti na lestvici lige NLB. Približalo se jima je Celje Pivovarna Laško z zmago proti Radovljici s 36:27. Celjane v soboto čaka prva tekma četrtfinala pokala EHF, v Zlatorogu bo gost Bešiktaš. Trimo bo v nedeljo gostoval pri Izviđaču iz BiH.

Trimo – Slovan 34:34 (17:15)

Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 1200, sodnika: Turnšek in Čretnik.
Trimo: Didovič, V. Pavlović 3, Jurečič 10 (4), Kresal, Pipp 2 (2), Soršak 3, Baznik, Šalamon, Kotar 4, S. Pavlović, Guček, Grmšek 3, Grbić 8, Cingesar 1, Majstorović, Lesjak; Slovan: Bojić, Jovičić, Višček, Cokan 10 (5), Ljevar 4, Panjtar, Marguč, Mlivić 5, Mehmedćehajić 3, Brozović 3, Skube 4, Zobec 2, Hrastnik 2, Žabić, Suholežnik 1; sedemmetrovke: Trimo 7 (6), Slovan 5 (5); izključitve: Trimo 14, Slovan 18; rdeča kartona: Pipp (26.), Suholežnik (53.).

Tako kot prvi dvoboj v uvodnem krogu prvenstva v začetku septembra se je tudi današnji končal z remijem in delitvijo točk. Tedaj so Kodeljevo bolj zadovoljni zapustili Trebanjci, saj so izenačili šest sekund pred koncem, tokrat pa so se na koncu veselili gostje, ki so si točko zagotovili s strelom Tima Cokana z devetih metrov po izteku igralnega časa.

Cokan, ki je ukanil domači živi zid in premagal vratarja Urbana Lesjaka, je bil najboljši strelec pri gostih z desetimi goli, prav toliko pa jih je za Trimo Trebnje zabil Jan Jurečič (8 v drugem polčas).

Tekma je bila znova izenačena in borbena. V prvem polčasu si ni nobena od ekip priigrala več dva gola prednosti, varovanci trenerja Zormana na začetku tekme, domači pa v zaključku, ko se je z dvema obrambama Lovru Viščku izkazal vratar Urban Lesjak.

S tremi zadetki prednosti je vodil le Trimo enkrat na začetku drugega dela, v zadnjih pet minut srečanja pa je s prednostjo dveh zadetkov vstopil Slovan (32:30). Zadnja dva gola na tekmi sta padla slabe pol minute pred koncem, ko je Jurečič pobral svojo zgrešeno sedemmetrovko za 34:33, ter po izteku časa, ko je bil uspešen Cokan.

 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Rokomet
EHF evropska liga

Zorman piha na dušo navijačem: Slovan si to zasluži; Kielce? Govorice ...

Ljubljančani bodo drevi v EHF evropski ligi v Stožicah gostili neposrednega tekmeca za napredovanje, španski Granollers. Trener Uroš Zorman pričakuje zmago.
Peter Zalokar 11. 11. 2025 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Zanimivo v ligi NLB

Zormanovi boljši od Gorenja, Tamše vzel mero Celjanom

Rokometaši Slovana so v 5. kolu premagali Gorenje in ostajajo brez poraza v ligi NLB. Trimo za gol ugnal Celjane, ki so izgubili drugič zapored.
Peter Zalokar 1. 10. 2025 | 21:01
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Pravi derbi

Slovan izvlekel točki iz Zlatoroga, ki je častil svoje borce; Cokan: To ni prav

Derbi rokometnega prvenstva med Celjem Pivovarno Laško in Slovanom je izpolnil pričakovanja. Prvaki iz Ljubljane po zaostanku s tremi goli unovčili izkušnje.
Peter Zalokar 26. 9. 2025 | 21:56
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Odmevi na derbi

Tamše s črnimi figurami izvlekel remi v končnici; Zorman: Žalosten sem (VIDEO)

Derbi prvega kola rokometnega prvenstva je postregel s poslastico na Kodeljevem in delitvijo plena med Slovanom in Trimom. Marko Kotar: Ta točka gre navijačem.
Peter Zalokar 6. 9. 2025 | 11:24
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Začenja se liga NLB

Tamše s pilatusom nad Zormanov jumbo jet (VIDEO)

Prvo kolo državnega rokometnega prvenstva prinaša petkov derbi med Slovanom in Trimom na Kodeljevem.
Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 18:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Zlata kolajna

Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

liga NLBTrimo TrebnjeCelje Pivovarna LaškoRD SlovanTrebnje1. srlRZSUroš ZormanBranko Tamše

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
Liga NLB

Med Tamšetom in Zormanom še naprej status quo

V derbiju državnega prvenstva sta se Trimo in Slovan razšla z delitvijo točk. Goste rešil Cokan. Celje zanesljivo prek Radovljice. Konec tedna evropska izziva.
Peter Zalokar 11. 2. 2026 | 20:52
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Gorski centri

Smučarska sezona doslej boljša od lanske

Rezultat pa bi bil lahko še boljši, če ne bi nihalka na Veliki planini začela zaradi popravila obratovati zelo pozno, nihalka na Golteh pa še vedno miruje.
11. 2. 2026 | 20:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nato

Kreativno računovodstvo pri vlaganjih v obrambo

Kljub nekaj različnim pogledom o izdatkih obrambni minister Borut Sajovic ne pričakuje težav v severnoatlantskem zavezništvu.
Peter Žerjavič 11. 2. 2026 | 20:44
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Branilcem naslova takoj spodrsnilo, hokejski turnir bo poslastica

Hokejisti Slovaške so s 4:1 premagali Finsko, ki brani naslov olimpijskih prvakov. Na OI so se vrnili hokejisti iz lige NHL.
11. 2. 2026 | 19:56
Preberite več
Novice  |  Svet
Nevarnost

BMW odpoklical več sto tisoč avtomobilov

Lastnike prizadetih avtomobilov bodo obvestili pisno.
11. 2. 2026 | 19:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nato

Kreativno računovodstvo pri vlaganjih v obrambo

Kljub nekaj različnim pogledom o izdatkih obrambni minister Borut Sajovic ne pričakuje težav v severnoatlantskem zavezništvu.
Peter Žerjavič 11. 2. 2026 | 20:44
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Branilcem naslova takoj spodrsnilo, hokejski turnir bo poslastica

Hokejisti Slovaške so s 4:1 premagali Finsko, ki brani naslov olimpijskih prvakov. Na OI so se vrnili hokejisti iz lige NHL.
11. 2. 2026 | 19:56
Preberite več
Novice  |  Svet
Nevarnost

BMW odpoklical več sto tisoč avtomobilov

Lastnike prizadetih avtomobilov bodo obvestili pisno.
11. 2. 2026 | 19:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo