Liga prvakinj se v Ljubljani nadaljuje

Rokometašice Krima Mercatorja so v zadnjem kolu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale poljski Zagłębie Lubin z 32:19 (18:10).

Ljubljančanke so po zmagi nad poljskimi prvakinjami potrdile preboj v izločilne tekme v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Na štirinajstih tekmah so dosegle šest zmag in en neodločen izid ter doživele sedem porazov.

V skupini B so osvojile peto mesto, tako da jih v tekmah za uvrstitev v četrtfinale čaka tekma s četrtouvrščeno ekipo iz skupine A. Njihove tekmice bodo igralke francoskega Bresta ali romunske Bukarešte, to bo znano po nedeljski tekmi med Odensejem in Bukarešto.

Že zdaj pa je znano, da bo prva tekma za uvrstitev v četrtfinale 16. ali 17. marca v Sloveniji, povratna pa 23. ali 24. v Franciji oziroma Romuniji. Končne razvrstitve v skupinah A in B bodo znane po nedeljskih tekmah. Najboljši ekipi iz obeh skupin se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo še dve dodatni tekmi za preboj med osem.

V četrtfinale se je iz skupine A že uvrstil madžarski Györ, ekipa slovenske reprezentantke Ane Gros, iz skupine B pa francoski Metz.

Krim Mercator – Zagłębie Lubin 32:19 (18:10) Dvorana Stožice, 4000 gledalcev, sodnici Merisi in Pepe (obe Italija). Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Radičević 5 (1), Stanko 3, Pineau, Mavsar 3 (1), Spreitzer, Dmitrijeva 9, Varagić, Ngombele 3, Lazović 1, Brnović 3, Rosiak 2, Abina, Grbić 3; Zagłębie Lubin: Zima, Maliczkiewicz, Pankowska 2, Przywara 3, Gorna, Zych 1, Drabik, Szarkova, Milczarczyk, Michalak 6, Bujnohova 1 (1), Kovhaniak-Sala 2, Machado 1, Jurenczyk 2, Milojević 1; sedemmetrovke: Krim Mercator 4 (2), Zagłębie Lubin 4 (1); izključitve: Krim Mercator 8, Zagłębie Lubin 6 minut.

Slovenska zasedba tudi na drugem medsebojnem dvoboju v tej sezoni ni imela težav s poljsko ekipo. V Lubinu je zanesljivo zmagala s 36:18, na drugem v Ljubljani pa z 32:19. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Dragana Adžića so po štirih minutah igre povedle za tri gole (5:2), v enajsti pa prvič na dvoboju za štiri (7:3).

Slovenske prvakinje so do konca tekme imele absoluten nadzor nad gostjami iz Lubina. V 20. minuti je Poljakinja v vrstah Krima Aleksandra Rosiak zadela za vodstvo z 12:6, tik pred odhodom na veliki premor pa sta Tjaša Stanko in Črnogorka Jovanka Radičević zadeli za najvišje vodstvo v prvi polovici tekme – 18:10.

Ljubljančanke so tudi v drugem polčasu imele vajeti igre v svojih rokah, vseskozi so nadzorovale tekmice, ki so v tej sezoni izgubile vsej svojih štirinajst tekem v skupinskem delu tekmovanja. Najvišja prednost krimovk je v končnici tekme znašala 14 golov (31:17 in 32:18). V ljubljanski ekipi sta bili najbolj učinkoviti Rusinja Darja Dmitrijeva z devetimi in Radičevićeva s petimi goli.

»Poljska ekipa je skozi sezono lige prvakinj zelo napredovala, dobila je odlične izkušnje. Velika zahvala gre tokrat občinstvu in dekletom, ki so pokazale pravi pristop,« je po zmagi dejal Adžić, medtem ko je Tjaša Stanko dodala: »Zelo sem vesela zmage, bile smo močne kot ekipa. Zdaj se že oziramo proti naslednjemu krogu tekmovanja.«