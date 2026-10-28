Celjani brez točke končali tekmovanja v ligi prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov pred 4000 gledalci v Zlatorogu izgubili proti Zagrebu z 32:38 (16:16). Slovenski prvaki so tako tekmovanje v skupini C končali brez osvojene točke, evropsko sezono pa bodo spomladi nadaljevali v evropski ligi.

Pred tekmo so v Celju obeležili 80-letnico kluba in se spomnili največjih uspehov, med njimi naslova evropskih prvakov iz sezone 2003/04. Celjani so želeli praznovanje zaokrožiti s prvo zmago v ligi prvakov po februarju 2023, a jim proti hrvaškim tekmecem ni uspelo.

Izbranci Klemna Luzarja so v osmi minuti povedli s 4:2, Zagreb pa je hitro odgovoril. V nadaljevanju prvega polčasa sta se ekipi izmenjevali v vodstvu in na odmor odšli izenačeni (16:16). Gostje so bolje začeli drugi del in v 33. minuti povedli z 20:17. Celjani so se sedem minut pozneje približali na 23:24, nato pa je Zagreb znova pobegnil. V 48. minuti je vodil že z 31:26 in prednost zadržal do konca.

Pri Celjanih je bil z desetimi goli najučinkovitejši Aljuš Anžič, po pet so jih dodali Uroš Milićević, Lun Ključanin in Jaka Soršak. Vratar Gal Gaberšek je zbral deset obramb. Pri Zagrebu je enajst zadetkov dosegel Georgi Covrebadze. Iz skupine C sta v glavni del lige prvakov napredovala Aalborg in PSG, Zagreb in Celje pa bosta sezono nadaljevala v evropski ligi.

Slovenci gredo naprej

Napredovanja v drugi del lige prvakov so se razveselili tudi slovenski rokometaši Miljan Vujović, Mitja Janc in Miha Zarabec z Wislo Plock ter Aleks Vlah s Kielcami. Brez napredovanja sta ostala Matej Gaber in Rok Ovniček z Nantesom, medtem ko je Vujović ob zmagi Wisle nad francosko zasedbo (33:27) zbral kar 16 obramb.