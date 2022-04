Ljubljana vse bolj v znamenju novembrskega vrhunca

Manj kot 200 dni je do začetka evropskega prvenstva za rokometašice, ki ga bodo gostile tudi Slovenke. Euro 2022 bodo začele v Celju in si poskušale priigrati vstopnico za glavni del v Stožicah, kjer bodo danes ob 17.30 gostile Črno goro. Povratna tekma v pokalu EHF bo v nedeljo v Podgorici in to bosta za ekipo Dragana Adžića generalki za vrhunec sezone.

Vse več je znakov, da se približuje največja prireditev v ženskem športu pri nas. Potem ko so v središču Celja že pred časom zagnali odštevalnik, bodo danes dopoldne to storili tudi v glavnem mestu na Novem trgu ob Ljubljanici, kjer bodo navzoči predsednik RZS Franjo Bobinac, ljubljanski župan Zoran Janković in kapetanka Ana Gros. Čez teden pa bo na Ljubljanskem gradu žreb za EP, ki ga bosta med 4. in 20. novembrom poleg Slovenije priredili Severna Makedonija in Črna gora.

Ker gostiteljice ne igrajo v kvalifikacijah, prav tako ne evropske prvakinje iz Norveške, se štiri države merijo v t. i. pokalu EHF. Slovenke so morale v prvem ciklu dvakrat priznati premoč Norvežankam, v drugem so dvakrat ugnale Makedonke, zdaj pa so pred njimi tekmice, ki so jim še najbolj po meri. Gre za evropske prvakinje iz leta 2012, ko je bil na njihovi klopi zdajšnji slovenski selektor Adžić. Ta je na lanskem EP v Španiji tudi vzel mero rojakinjam, kar je bila sploh prva zmaga Slovenije proti Črni gori.

Dragan Adžić je že premagal Črno goro. FOTO: Blaž Samec

Današnja tekma bo res bolj prestižnega značaja, a Slovenke si želijo navijače na najboljši način povabiti na EP, za katerega je uradno pesem zložila Senidah, ki je igralke obiskala v slačilnici. Za RZS je še bolj pomembno, da se bo na tekmi predstavil njen novi sponzor, podjetje Lidl Slovenija, tudi partner EP 2022.

Vrnitev Mavsarjeve

Adžić je dekleta zbral na velikonočni ponedeljek in spet ne more računati na Barbaro Lazović, se je pa po porodu vrnila Tamara Mavsar, članica madžarskega Siofoka, pri katerem je trener nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar. Mavsarjeva, tudi njegova partnerica, bo na levem krilu zapolnila vrzel po poškodbi Maje Svetik.

Tamara Mavsar bo po dolgem času zaigrala za Slovenijo. FOTO: Uroš Hočevar

Adžić opozarja, da bo tekma povsem drugačna, kot je bila v Granollersu, kjer so bile Slovenke boljše z 28:18, si pa obeta zmago. »Uspeh bi nam veliko pomenil za dodaten dvig samozavesti. Raven igre Črnogork bo gotovo na višja kot decembra, a verjamem, da bodo naša dekleta znova pokazala emocije in energijo,« je optimističen Adžić, ki bo v nedeljo brez igralk Krima Mercatorja, pred katerim je četrtfinale lige prvakinj.