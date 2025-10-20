Ljubljanski rokometaši na vroče gostovanje v Hamletovo deželo

Pred rokometaši LL Grosista Slovana je prvo gostovanje v skupinskem delu evropske lige. Pred tednom dni so v Tivoliju premagali romunsko ekipo Baia Mare s 35:29, v torek ob 18.45 pa bodo v drugem krogu skupine C gostovali pri danskem Skanderborgu.

Pred izbranci ljubljanskega trenerja Uroša Zormana je najtežja tekma v gosteh v skupinskem delu tekmovanja. Danska ekipa je svojo moč pokazala že pred tednom dni v predmestju Barcelone, kjer je Granollers ugnala z 31:26.

»Danska ekipa je zelo kakovostna. Goji klasičen skandinavski rokomet, igra zelo hitro in ena na ena. To sezono imamo nekaj težav s konstantnostjo v naši igri, veliko je črnih lukenj, kar moramo popraviti, če želimo zmagati na Danskem,« je pred odhodom v Hamletovo deželo za klubsko spletno stran dejal hrvaški krožni napadalec Ilija Brozović.

»Naša prednost na zahtevni tekmi je lahko trdna obramba skozi celotno tekmo na Danskem. Če odpravimo vsaj nekaj težav s temi črnimi minutami, kar mislim, da lahko in zmoremo, potem smo na dobri poti. To smo pokazali v pretekli sezoni in moramo začeti kazati prave igre. Naš recept za uspeh na Danskem bodo trda obramba, hitri (pol)protinapadi in preudarna igra brez izgubljenih žog,« je pred drugo mednarodno tekmo dodal Brozović.

Ljubljanska ekipa je na generalki za tekmo proti Skanderborgu v Stični le remizirala proti Ivančni Gorici, točko pa je po pravi drami osvojila v izdihljajih tekme po izenačujočem golu Matica Suholežnika.