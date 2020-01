FOTO:Ljubomir Vranješ: Igrali smo z ročno zavoro; Blaž Janc: Prav je, da smo samokritični

Borut Mačkovšek je pokazal dobro strelsko formo, skupaj z Blažem Blagotinškom sta dosegla po pet golov, največ med Slovenci. FOTO: Kolektiff



Najvišja razlika pet golov

Slovenski navijači, zbralo se jih je kakih 100, glavnina je z avtobusom potovala 28 ur, so bili zadovoljni in so si privoščili pivo za 75 kron (7 evrov). FOTO: Kolektiff

Blaž Blagotinšek je bil med vidnejšimi akterji tekme s Poljsko, saj je zabil pet golov. FOTO: AFP

Bolj morajo ceniti žogo

Švedska je veliko močnejša od Poljske. FOTO: Delo

Če se po jutru dan pozna, se slovenskim rokometašem na 14. evropskem prvenstvu obetajo dobre stvari. Na prvi tekmi so rutinirano premagali Poljake, čeprav niso pokazali presežka in bili premalo sproščeni. A ne gre hvaliti dneva pred večerom, že jutri jih čaka težji izziv proti gostiteljem iz Švedske.Prve tekme so vedno težke, to se je pokazalo že prvi dan, ko so Nemci, Hrvati in Španci šele v drugih polčasih strli na papirju veliko šibkejše tekmece, včeraj pa so na portugalski oviri padli Francozi. Slovenija se ni opekla. Za to je bil najbolj zaslužen vratar, debitant na velikem tekmovanju, ki je takoj pokazal, iz kakšnega testa je, na koncu je bil s 13 obrambami izbran za igralca tekme.Na strani Slovencev so bile izkušnje in kakovost, pa tudi voljni moment. Igralci so hoteli Vranješu pokazati, da so si zaslužili mesto med šestnajsterico, iz katere sta izpadlain. Prvi gol za Slovenijo je dosegel, Ferlin je hitro vpisal krstno obrambo. Slovenci so v prvem polčasu trikrat vodili za tri gole, tudi po »cepelinu« medinza 7:4, a si je slednji ob pristanku poškodoval roko in zapustil igrišče. Obramba je bila dobra, toda v napadu so bili Slovenci v krču, zlastije bil hladen. Kljub temu so ob polčasu vodili za dva gola, skrb pa je vzbujal podatek, da je Ferlin zbral že devet obramb, njegov tekmec na drugi strani pa le tri.»Ni nam steklo v napadu, Zorman (Uroš, pomočnik selektorja) nam je ob polčasu povedal, da smo naredili osem tehničnih napak, v drugem še nekaj in tega si proti Švedom ne smemo privoščiti, saj nas bodo »skontrirali«,« je opozorilstrelec štirih golov.Skrb je bila odveč, kot pritiče favoritom, so Slovenci v drugem polčasu prestavili višje, urok četrtega gola je po osmih minutah z golom s sedmih metrov, svojim prvim, premagal rezervni kapetanza 17:13. Slovenski navijači, zbralo se jih je kakih 100, glavnina je z avtobusom potovala 28 ur, so bili zadovoljni in so si privoščili pivo za 75 kron (7 evrov). Kot bi enega zvrnili tudi rokometaši, so se vendarle sprostili in Janc se je kot raketa izstrelil do vodstva s plus 5 (18:13).Kljub temu še ni bilo konec, Poljaki so se 12 minut pred koncem vrnili na minus 3 in imeli napad. Dramo je preprečil kdo drug kot junak tekme Ferlin z izjemno obrambo. Zmaga Slovencev ni bila nikdar zares postavljena pod vprašaj, da bo Vranješev debi uspešen, je bilo jasno, ko sta najboljša slovenska napadalcain Blaž Blagotinšek uprizorila lepo akcijo za 25:20. »Ne vem, zakaj, ampak igrali smo, kot da bi imeli zategnjeno ročno zavoro. Obramba je bila dobra in v pomoč Ferlinu, ki se je izkazal, ampak v napadu so bili Zarabec, Jure Dolenec inv krču. Toda gre za igralce iz Kiela, Barcelone, Szegeda, zato sem prepričan, da bodo proti Švedski pokazali, kaj znajo,« je ocenil Vranješ, ki upa, da ne bo ostal brez Cingesarja: »Boli ga roka, bomo videli, kaj bo pokazal rentgen, držim pesti zanj.«Igor Žabić je bil koristen tako v obrambi kot napadu. »Nismo pokazali veliko dobrega rokometa, a najbolj pomembno je, da je led prebit. Obramba je bila na pravi ravni, v napadu pa imamo še veliko rezerv. Samo malo bolj moramo ceniti žogo. Proti Švedom gremo na »ful gas«,« je odločen član poljske Wisle. Bombač je bil med glavnimi dolžniki. »Se strinjam, lahko začnemo od mene pa do »Mihca«, toda šteje ekipa in ta je zmagala. Rešili so naju soigralci, v nedeljo pa bova morala biti z Zarabcem prava, če želimo ugnati gostitelje. Nisem vajen, da izgubljamo toliko žog, to je nesprejemljivo,« je bil samokritičen »Deki«, ki je dve sezoni igral v Kielcah. Tam si bo kruh do selitve v Barcelono služil Janc. »Na prvih tekmah se rado kaj zalomi, nam se ni. Prav je, da smo samokritični, a hkrati tudi zadovoljni, imamo dve točki,« je povedal Janc in pribil: »Proti boljšim ekipam vselej igramo bolje in tako bo proti Švedski, proti kateri ne bomo favoriti, vendar gremo odločno po zmago. Želimo osvojiti prvo mesto v skupini, ker bomo le tako dosegli to, po kar smo prišli.«