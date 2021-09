Ljudka prevzela Rusinje

Bodnjeva je preživela 14 let na Krimu. FOTO: Ljubo Vukelič

Bodnjeva je bila ena najboljših krožnih napadalk na svetu. FOTO: Aleš Černivec

(43), ena najboljših krožnih napadalk v rokometu, je sprejela mesto selektorice reprezentance Rusije, s katero je osvojila zlati kolajni na SP 2001 in SP 2005 ter še dve odličji na evropskih prvenstvih.Dolgoletna članica Krima Mercatorja (2003-2013) je zamenjala, ki je Rusinje popeljal do srebra na olimpijskih igrah v Tokiu. Prvo tekmo bo vodila v začetku oktobra proti Švici v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija.Ljudka je po koncu kariere, ki jo je začela v domači Akvi Volgograd in končala pri Krim Mercatorju, opravljala delo delegatke EHF, še vedno je zelo povezana s Krimom, saj pri njem dela s krožnimi napadalkami.Bodnjeva je bila večkrat izbrana v idealno sedmerko velikih turnirjev, na SP 2005 je bil MVP. Leta 2008 se je zaradi spora s karizmatičnimzapustila reprezentanco, vanjo pa se je vrnila na OI 2012 v Londonu.Na Krimu je bila tudi kapetanka, ampak lige prvakinj ni osvojila.