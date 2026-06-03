Perić se je z lovorikama poslovil od Zlatoroga

Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celja Pivovarne Laško, postavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz banjaluškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.

V rumeno-modrem dresu je reprezentant BiH zbral 123 nastopov in dosegel 474 zadetkov ter v celoti upravičil zaupanje kluba in navijačev, je poročala STA.

»Na igrišču je vedno navduševal s svojo izjemno energijo, borbenostjo in predanostjo. Velikokrat je stisnil zobe in ekipi pomagal tudi takrat, ko ni bilo najlažje. Hkrati pa je vedno poskrbel, da fotografij slavja po zadetku ni zmanjkalo. Perke, hvala za čudovite tri sezone in srečno na nadaljnji poti. Vedno dobrodošel v Celju,« so sporočili iz tabora državnih prvakov.

Perić je bil eden najboljših strelcev Celja v tej sezoni. FOTO: Slavko Kolar

Poleg Perića, sopriimenjaka celjske legende Dejana Perića, bodo ekipo Klemna Luzarja, ki je osvojila tudi pokal RZS, zapustili Oleksandr Onufrijenko, Alex Bognar in Andraž Makuc. Vračata se Gašper Marguč in Jesus Hurtado Vergara, prihajata nekdanji kapetan mladinske reprezentance Lun Ključanin in makedonski up Dimitar Uzunčev.

Celjani bodo zaprosili za posebno povabilo v EHF ligo prvakov, ki se bo v novi sezoni razširila s 16 na 24 klubov. Kdor bo izpadel iz elite, bo evropsko pot nadaljeval v EHF evropski ligi. V tej sezoni so Celjani igrali v tretjem evropskem tekmovanju, pokalu EHF, in nesrečno izpadli v polfinalu proti kasnejšemu prvaku Ohridu, kjer igra njihov nekdanji član Tilen Strmljan.