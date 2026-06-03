  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Perić se je z lovorikama poslovil od Zlatoroga

Poleg Luke Perića bodo ekipo Celja Pivovarne Laško zapustili tudi Oleksandr Onufrijenko, Alex Bognar in Andraž Makuc.
Luka Perić se je v nedeljo veselil prvega naslova slovenskega prvaka. FOTO: Slavko Kolar
Galerija
Luka Perić se je v nedeljo veselil prvega naslova slovenskega prvaka. FOTO: Slavko Kolar
Peter Zalokar
3. 6. 2026 | 21:02
3. 6. 2026 | 21:24
2:13
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celja Pivovarne Laško, postavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz banjaluškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.

image_alt
»Kaj jim delamo« še v Zlatorogu, srčni Celjani sklatili Slovan z vrha (VIDEO)

V rumeno-modrem dresu je reprezentant BiH zbral 123 nastopov in dosegel 474 zadetkov ter v celoti upravičil zaupanje kluba in navijačev, je poročala STA.

»Na igrišču je vedno navduševal s svojo izjemno energijo, borbenostjo in predanostjo. Velikokrat je stisnil zobe in ekipi pomagal tudi takrat, ko ni bilo najlažje. Hkrati pa je vedno poskrbel, da fotografij slavja po zadetku ni zmanjkalo. Perke, hvala za čudovite tri sezone in srečno na nadaljnji poti. Vedno dobrodošel v Celju,« so sporočili iz tabora državnih prvakov.

image_alt
Celjski vrtiljak čustev: od solz žalosti do velikega slavja (VIDEO)

Perić je bil eden najboljših strelcev Celja v tej sezoni. FOTO: Slavko Kolar
Perić je bil eden najboljših strelcev Celja v tej sezoni. FOTO: Slavko Kolar

Poleg Perića, sopriimenjaka celjske legende Dejana Perića, bodo ekipo Klemna Luzarja, ki je osvojila tudi pokal RZS, zapustili Oleksandr Onufrijenko, Alex Bognar in Andraž Makuc. Vračata se Gašper Marguč in Jesus Hurtado Vergara, prihajata nekdanji kapetan mladinske reprezentance Lun Ključanin in makedonski up Dimitar Uzunčev

image_alt
Prvi mož EHF: Cenim Jankovića in Čeferina, ker sta borca

Celjani bodo zaprosili za posebno povabilo v EHF ligo prvakov, ki se bo v novi sezoni razširila s 16 na 24 klubov. Kdor bo izpadel iz elite, bo evropsko pot nadaljeval v EHF evropski ligi. V tej sezoni so Celjani igrali v tretjem evropskem tekmovanju, pokalu EHF, in nesrečno izpadli v polfinalu proti kasnejšemu prvaku Ohridu, kjer igra njihov nekdanji član Tilen Strmljan.

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Rokomet
RK Celje Pivovarna Laško

Celjski vrtiljak čustev: od solz žalosti do velikega slavja (VIDEO)

Celje Pivovarna Laško se veseli 27. naslova državnih prvakov, ki mu odpira vrata evropske elite. Obe trofeji je pospremila izguba. Celje športna prestolnica.
Peter Zalokar 1. 6. 2026 | 14:38
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Finale

»Kaj jim delamo« še v Zlatorogu, srčni Celjani sklatili Slovan z vrha (VIDEO)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili tudi drugo tekmo finala lige NLB in premagali branilce naslova iz Ljubljane. Klemen Luzar zasenčil Uroša Zormana.
Peter Zalokar 31. 5. 2026 | 19:26
Preberite več
Premium
Šport  |  Rokomet
Michael Wiederer

Prvi mož EHF: Cenim Jankovića in Čeferina, ker sta borca

Predsednik Evropske rokometne zveze (EHF) Michael Wiederer o napovedanih spremembah, kongresu EHF v Ljubljani, možnostih Celja in Slovana za ligo prvakov ...
Peter Zalokar 28. 5. 2026 | 16:30
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Vroč finale

Celjani z neverjetnim najstnikom Anžičem šokirali prvake

Celje Pivovarna Laško je na Kodeljevem premagalo Slovan in dobilo prvo finalno tekmo lige NLB. Naslov, že svojega 27., lahko potrdi v nedeljo v Zlatorogu.
Peter Zalokar 27. 5. 2026 | 20:41
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Izola–Strunjan

Kolaps med Izolo in Strunjanom: Takšnih razmer ne pomnimo

Domačini svarijo pred novimi zastoji. V noči na petek bo med 23. in 4. uro zaprt tudi delček avtoceste, ki vodi od Obale proti Ljubljani.
3. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zapora avtoceste

Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

Glede tega, kakšne sankcije čakajo veterinarko, so na upravi za varno hrano odgovorili na kratko – poteka postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
Anja Intihar 3. 6. 2026 | 10:30
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Analitik Lipnik: Ta vlada bo izrazito operativna

Analiza vtisov po nastopih ministrskih kandidatov razkriva izkušnje, ambicije in nekaj izrazitih šibkih točk pred glasovanjem o novi vladi.
3. 6. 2026 | 12:23
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko storimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Robotska dostava paketa vzbudila zanimanje mimoidočih

Po ljubljanskem Mestnem trgu je prvič testno zapeljal rumeni kavalir, kot ga je poimenoval župan Zoran Janković, vendar ni prevažal ljudi, ampak blago.
Milka Bizovičar 3. 6. 2026 | 15:22
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Celje Pivovarna LaškoCeljeEHF liga prvakovRK Celje Pivovarna LaškoCelje PLKlemen LuzarNantesAndraž MakucZlatorogLuka Perič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
Celje Pivovarna Laško

Perić se je z lovorikama poslovil od Zlatoroga

Poleg Luke Perića bodo ekipo Celja Pivovarne Laško zapustili tudi Oleksandr Onufrijenko, Alex Bognar in Andraž Makuc.
Peter Zalokar 3. 6. 2026 | 21:02
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Strankarske volitve

Ameriški levica in desnica spet na preizkušnji

V Kaliforniji republikanci vidijo boljše možnosti kot prej, v Iowi poraz Trumpovega kandidata.
Barbara Kramžar 3. 6. 2026 | 20:52
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ministrska ekipa

Franci Matoz bo šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše

Delova analitika izpostavljata finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen Janševe vlade.
Uroš Esih 3. 6. 2026 | 20:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
Atletika

Dve zmagi v Turkuju: Čeh že blizu 70 metrom, Guček spet pod 48,50

Kristjan Čeh in Matic Ian Guček sta vpisala zmagi na mitingu Paavo Nurmi na Finskem. Lia Apostolovski najbolje v sezoni.
3. 6. 2026 | 20:23
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland-Garros

Šeško blesti v Parizu

Najstniški zvezdnik Žiga Šeško je med posamezniki petopostavljeni igralec, v četrtfinalu pa ga čaka Američan Michael Antonius.
3. 6. 2026 | 19:57
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ministrska ekipa

Franci Matoz bo šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše

Delova analitika izpostavljata finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen Janševe vlade.
Uroš Esih 3. 6. 2026 | 20:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
Atletika

Dve zmagi v Turkuju: Čeh že blizu 70 metrom, Guček spet pod 48,50

Kristjan Čeh in Matic Ian Guček sta vpisala zmagi na mitingu Paavo Nurmi na Finskem. Lia Apostolovski najbolje v sezoni.
3. 6. 2026 | 20:23
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland-Garros

Šeško blesti v Parizu

Najstniški zvezdnik Žiga Šeško je med posamezniki petopostavljeni igralec, v četrtfinalu pa ga čaka Američan Michael Antonius.
3. 6. 2026 | 19:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Storitev, ki jo razvija slovensko znanje: kako do mreže drugih ponudnikov

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
HLAJENJE

Trend udobnega bivanja: dom, v katerem se hitreje umirimo

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Delo 3. 6. 2026 | 06:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo