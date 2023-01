Mačkovšek: Nimamo bojevniških pesmi, a se znamo boriti

V nadaljevanju preberite:

Nepopisna gneča je pričakala slovenske rokometaše, ko so včeraj opoldne dopotovali iz Katovic v Krakov. Kar deset reprezentanc se je hkrati gnetlo v hotelu Novotel Krakow Centrum, štiri so sinoči odigrale zadnje tekme prvega dela 28. svetovnega prvenstva, šest jih bo danes začelo glavni del. Slovenska odprava je za nameček vsak dan bolj številčna, selektor Uroš Zorman bo lahko računal tudi na Mateja Gabra, ki se je odzval klicu domovine. Kaj so povedali Zorman, Gaber, Borut Mačkovšek in Jože Baznik pred današnjo tekmo z Iranom (15.30), ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović?