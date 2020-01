FOTO:Mačkovšek: S tem ekipnim duhom so dosegljive velike stvari

Trbovlje

Na EP bo v sredo odpotovalo 18 reprezentantov.



Doma bosta ostala Urban Lesjak in Žiga Mlakar.



Ljubomirja Vranješa zanima samo petkova tekma s Poljsko.

Vid Kavtičnik bo še naprej slovenski kapetan. FOTO: Tomi Lombar

Moštvo, ne posamezniki

Jure Dolenec je izpustil tekmo z Makedonijo, nastopil pa je proti Črni gori. FOTO: Tomi Lombar

Ljubo je pravi gospod na klopi

Ljubomir Vranješ je drugačen tip trenerja od Veselina Vujovića. FOTO: Tomi Lombar

Slovenija : Črna gora 37:22 (17:9) Dvorana Polaj, gledalcev 1800, sodnika Lah in Sok (Slovenija).

Slovenija: Ferlin, Kastelic; Blagotinšek 4, Henigman 3, Kavtičnik 3 (1), Janc 5, Dolenec 2, Cingesar 1, Cehte 3, Kodrin 1, Zarabec 6 (2), Šoštarič 1, Horžen 3, Žabić 1, Bombač 1 (1), Mačkovšek 3; Črna gora: Mijušković 1, Simić; Bakić, Čavor 6, Lazović, B. Vujović, Radović 2, M. Vujović 3, S. Vujović 3, Sevaljević, Božović, Lasica 1, Andjelić 1, Grbović 2 (1), Lipovina 2, Kankaraš 1; sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Črna gora 2 (1); izključitve: Slovenija 8, Črna gora 6; rdeči karton: Blagotinšek (48).

- Kakšna so spoznanja po obeh pripravljalnih tekmah slovenskih rokometašev pred odhodom na evropsko prvenstvo? Zanesljivi zmagi proti Severni Makedoniji (33:28) in Črni gori (37:22) kajpak ne moreta dati odgovora o dometu reprezentancena Švedskem, sta pa razkrili marsikaj pozitivnega.Zdaj ni več dvoma, da je bila selektorska zamenjava blagodejna, tako v Slovenj Gradcu kot v Trbovljah je bilo očitno, da je energija v izbrani vrsti povsem drugačna, kot je bila v zadnjem ciklu pod vodstvom. Njegov naslednik Vranješ je drugačen tip trenerja, predvsem bolj spoštljiv in analitičen, kar večini igralcev ustreza.Šved je v kratkem času prišel do pomembnih spoznanj. »Prepričal sem se, da ima Slovenija zares odlične rokometaše. Ne samo šest ali sedem, ki jih vsi poznajo. Imamo globino, kar me preseneča in veseli,« je nad igralsko bazo v majhni deželi navdušen Vranješ, ki je sprva govoril, da bo že pred novim letom izbral šestnajsterico za euro, ampak se je ugriznil v jezik, ko je videl, kaj imajo v rokah, nogah in srcih igralci, ki jih prej ni poznal.Tudi zato se je odločil, da bo v sredo v Göteborg odpeljal kar 18 rokometašev od 20, ki jih je preizkusil po novem letu. »Tako smo se odločili zaradi spremenjenih pravil, po katerih lahko vsaka reprezentanca v vsakem delu EP opravi po dve menjavi. Za nas je to dobra novica, saj imamo široko klop, kakšnemu igralcu bom lahko namenil več počitka,« je pojasnil Vranješ, ki ga ne skrbi, komu bo namenil vlogo prvega organizatorja igre,, ki je bil številka 1 pri Vujoviću, ali, ki je v prvem delu sezone kazal boljšo formo ...»Ne pozabite, da imamo tudi, torej tri fante, ki so vešči svojega poklica. Naj poudarim, da gremo na EP kot moštvo in ne posamezniki, vsi podpiramo drug drugega in si zaupamo,« na moč kolektiva stavi Vranješ, prepričan, da bodo zvezdniki iz močnih klubov znali krotiti ego.Osvajalec sedmih kolajn s Švedsko se je včeraj dopoldne odločil, da v domovino ne bo odpeljal vratarjain, kapetansko vlogo pa je namenil, ki verjetno sploh ne bi šel na euro, če bi bil selektor še vedno Vujović. Drugi kapetan jeVranješa vroči debi čaka v petek, ko se bo Slovenija ob 18.15 v dvorani Scandinavium v Göteborgu pomerila s Poljsko, čez dva dni bo tekmica domača Švedska, ampak selektor ne prehiteva dogodkov: »Zanima nas samo Poljska, o Švedski sploh ne govorimo.«Eden izmed igralcev, ki bi lahko zasijali pod Vranješem, je, pacient št. 1 pri Vujoviću, s katerim se Izolan ni najbolje ujel. Na obeh tekmah je deloval sproščeno. »Vsi vemo, kakšen karakter je bil »Vujo«, narediš eno napako in si ven. Ljubo me je pripeljal v Veszprem in imel veliko zaupanje vame. Je pravi gospod na klopi, ne skače, ne nori, ne zganja šova. Njegovo zaupanje mi veliko pomeni. Ko si sproščen, je lažje igrati in lahko pokažeš maksimum,« je spremembo v strokovnem štabu pozdravil Mačkovšek, ki je bil s sedmimi goli na dveh pripravljalnih tekmah med najbolj učinkovitimi.Toda strinja se, da zanesljivi zmagi proti manj motiviranim tekmecem ne smeta delovati uspavalno. »Tudi mi nismo hoteli pokazati vsega, saj vemo, da bodo tekmeci na EP preučili tudi ti tekmi. Na EP nas čaka veliko težje delo. To ni bila realna slika, zato se ne smemo zadovoljiti s tem, ampak trdo delati naprej. Je pa vseeno lepa popotnica, če se na prvenstvo odpraviš z dvema zmagama,« je razmišljal Mačkovšek, z 203 cm najvišji slovenski igralec.Vesel je, ker je igra pri Vranješu hitrejša in ker lahko Slovenija drži visok ritem vseh 60 minut: »Na Švedsko gremo lahko z optimizmom, energija je čisto drugačna, kot je bila v zadnjem letu. Vsi letimo po igrišču, klop se veseli vsakega gola in vsake obrambe. Če bomo imeli tak ekipni duh tudi na prvenstvu, lahko naredimo velike stvari.«