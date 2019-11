FOTO:Maestro Dean Bombač odčital lekcijo Celjanom

Celje

Celje Pivovarna Laško : Pick Szeged 23:34 (11:19) Dvorana Zlatorog, gledalcev 4900, sodnika Brunner in Salah (Švica).

Celje: Ferlin (2 obrambi), Vujović (3); Cvetko, Rakita 3 (2), Razgor 1, Marguč 2 (1), Šarac 6, Grošelj 2, Poteko 1, Žabić 1, Silva, Kodrin, Horžen 4, Leban 2 (2), Novak 1; Szeged: Mikler (14 obramb), Alilović (1); Maqueda 5, Källman 4, Bodo 1, Cañellas 1, Henigman 1, Radivojević 6 (3), Gaber 1, Šoštarič 2, Banhidi 7, Kašparek 3, Bajusz 1, Bombač 2, Rosta, Žitnikov; sedemmetrovke: Celje 6 (5), Szeged 3 (3); izključitve: Celje 8, Szeged 8.

Druge tekme v skupini A – Barcelona : Flensburg 31:27 (15:15; Gomez Abello 10, Cindrić 7, Dolenec 0; Lier in Steinhauser po 6), Aalborg : Paris SG 29:32 (14:17; Jensen 6; Hansen in Sagosen po 7), Zagreb : Elverum 30:27 (16:13; Bičanić 8, Vlah 2, Stojnić 1, Hrastnik 0, Špende ni igral; Gudjonsson 7).



Barcelona 9 8 0 1 321 : 246 16 +75

Paris SG 9 8 0 1 282 : 242 16 +40

Pick Szeged 9 7 1 1 264 : 228 15 +36

Aalborg 9 4 0 5 270 : 282 8 -12

Flensburg 9 3 1 5 236 : 242 7 -6

Celje PL 9 3 0 6 225 : 265 6 -40

Zagreb 9 1 1 7 215 : 261 3 -46

Elverum 9 0 1 8 221 : 268 1 -47



Pari 10. kola, sobota: Pick Szeged – Zagreb (17.30), nedelja: Paris SG – Barcelona (17), Flensburg – Aalborg, Elverum – Celje (19).

Josip Šarac je bil s 6 goli prvi strelec Celja. FOTO: Roman Šipić/Delo

Naveza Bombač-Banhidi premočna

Pri Pick Szegedu so se med strelce vpisali vsi štirje slovenski reprezentanti, poleg Deana Bombača tudi Mario Šoštarič, Matej Gaber (na fotografiji z žogo) in po dolgem času Nik Henigman. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ocvirk: Povozili so nas

»Poznal se nam je naporen ritem, nismo imeli prave energije. Zdaj se moramo spet sestaviti in v nedeljo na Norveškem pokazati drugačen obraz, še prej pa opraviti delo proti Izoli,« je povedal celjski kapetan David Razgor. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Da bi celjski rokometaši premagali Pick Szeged, bi morali odigrati najboljšo tekmo v sezoni in imeti super razpoloženega vratarja, Madžari pa slab dan. Nič od tega se ni izpolnilo in v Zlatorogu so se visoke zmage veselili gostje, pri katerih je blestel slovenski reprezentantCeljani so po zmagah proti Elverumu in Zagrebu doživeli nov poraz v ligi prvakov, vendar se s tem njihove možnosti za napredovanje v osmino finala niso skoraj nič zmanjšale. Če bodo v nedeljo na zadnji letošnji tekmi med elito uspešni na Norveškem, bo preboj iz skupine zagotovljen. Zato jim sinočnja slabša predstava nikakor ne bi smela vzeti elana. Očitno se je mlada ekipa po tekmah proti neposrednim tekmecem, na katerih je bila pod velikim pritiskom, čustveno izpraznila in ji sproščenost ni koristila.Trenerje verjetno prvič v karieri že po 14 minutah uporabil obe minuti odmora, vendar ni mogel kaj dosti spremeniti. Začetni zagon v obrambi je hitro popustil, v napadu pa domači fantje niso mogli prebiti visokega obrambnega bloka. Bombač, ta čas najbolj vroči slovenski reprezentant, je lahko počel, kar mu je bila volja, pod njegovo dirigentsko taktirko so si madžarski podprvaki že v 20 minutah priigrali odločilno prednost (14:7). Pivovarji med 9. in 15. minuto niso dosegli gola, menjave igralcev niso spremenile toka igre, reprezentančni vratar, od katerega je odvisno veliko, pa je šele v 28. minuti vpisal prvo obrambo od štirih ...V drugem polčasu so Celjani na trenutke popravili vtis in prebudili sicer že precej uspavano domače občinstvo, da iz te moke ne bo kruha, pa je Ocvirk spoznal kaj hitro in dal priložnost igralcem, ki sicer igrajo bolj malo. Tako jeprvencu iz Szegeda dodal še tri gole v ligi prvakov,je dosegel celo prvi zadetek med elito, v vratih je več časa kot običajno preživel. »Vesel sem za svoj prvi gol, žalosten zaradi naše slabe predstave, s katero smo razočarali navijače,« je imel mešane občutke mladinski reprezentant Žabić.Pri Pick Szegedu, ki je bil spomladi blizu nastopu na F4 v Kölnu, kar je njegov tokratni cilj, so se med strelce vpisali vsi štirje slovenski reprezentanti, poleg Bombača tudiin po dolgem času. Celje tako ni zmoglo zabeliti v četrtek podaljšane pogodbe z glavnim sponzorjem, proti Pick Szegedu je doživelo že sedmi zaporedni poraz, ki pa ga velja čim prej pozabiti.Mnogi gledalci v skoraj polnem Zlatorogu so svoje sedeže zapustili še pred zadnjo sireno, kakih 150 gostujočih pa je še dolgo po tekmi vzklikalo svojim ljubljencem, še posebej številki 44 »Dekiju« Bombaču, ki je že zelo blizu življenjske forme, kar je zelo dober obet za Slovenijo pred januarskim eurom na Švedskem. »Celjanom se je poznalo, da so imeli težek ritem, dobili so tekme, ki so jih morali, za kar jim čestitam. Toda tokrat niso bili pri stvari, mi pa maksimalno zavzeti, zato takšna razlika, ki je realno morda previsoka,« se ni šopiril Bombač, ki je odlično zaposloval soigralce, zlasti robustnegana črti.Celjani so bili po tekmi razočarani, ampak niso imeli sklonjenih glav. »Szeged je pokazal svojo moč, ima vsaj 15 vrhunskih igralcev, mi pa nimamo takšne rotacije. Strli so nas že v prvem polčasu. Poznal se nam je naporen ritem, nismo imeli prave energije. Zdaj se moramo spet sestaviti in v nedeljo na Norveškem pokazati drugačen obraz, še prej pa opraviti delo proti Izoli,« je povedal kapetan, strelca štirih golovpa je zmotila medlost v obrambi: »Storili smo samo štiri prekrške v prvem polčasu in tekmecem dovolili, da so se razigrali. Delali so nam, kar so hoteli.« Še bolj slikovit je bil trener Ocvirk: »Povozili so nas! Fantje so malo poleteli v oblake po zmagah proti Zagrebu, zdaj jih moramo spraviti nazaj k delu in na trdna tla.«