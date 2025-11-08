Mirna Maja z Mirne bo mirila Danke: V Tivoliju bomo imele osmo igralko

V nadaljevanju preberite:

Jubilej s težo točk: Krim bo danes ob 16. uri v Tivoliju odigral svojo 350. tekmo v EHF ligi prvakinj, v igri pa je več kot simbolika, saj po dveh zaporednih zmagah lovi ključne točke za šesto mesto in izločilne boje, ki bi sezono preusmerile iz lovljenja sape v stabilen ritem.

Pomembnost trenutka poudarja tudi forma vratarke: mirna Maja z Mirne, Maja Vojnović, je po šestih krogih šesta med vratarkami s 31,6 odstotka ubranjenih strelov (60/190) in kot kapetanka daje obrambi oporo, ki jo bo proti Odenseju, lanskem finalistu, Krim nujno potreboval.

Tekma prinaša tudi ozadje: kako se je slačilnica po štirih porazih znova sestavila, kakšen vpliv ima štab Žige Novaka in kako realen je osmi igralec s tribune Tivolija, ki ga klub tradicionalno zna prebuditi po 31 sezonah med elito. Bo okrogla številka prinesla tudi točke ali bo Odense premočan?