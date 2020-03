FOTO:Makuc zapušča Zlatorog, kliče Barcelona (VIDEO)

Celje

Domen Makuc se je letos meril tudi s Paris SG. FOTO: Uroš Hočevar

K Dolencu in Jancu?

Domen Makuc je zasijal na predlanskem F4 lige Seha v Skopju. FOTO: Uroš Hočevar

Čaka na reprezentančni debi

Domen Makuc je osvojil zlato kolajno na mladinskem EP 2017 v Celju. FOTO: Uroš Hočevar

- Pisanje spletne strani Balkan Handball, da je slovenski rokometašblizu prestopu v Barcelono, se je sprva zdela preuranjena prvoaprilska šala, ampak se je izkazalo, da je informacija precej resna.To je slaba novica za navijače Celja Pivovarne Laško, dobra za Makuca, ki velja za največjega bisera slovenskega in po mnenju mnogih tudi evropskega rokometa. Zelo blizu je sklenitev dogovora z Barcelono, zanj se sicer zanimata tudi Paris SG in nemški klub, so potrdili zanesljivi viri blizu 24-kratnega slovenskega prvaka.S Celjem ga še veže dolgoročna pogodba (do leta 2022), vendar je klubska politika takšna, da igralcem dopušča odhod v primeru ponudbe enega od velikanov. Odškodnina naj bi bila precejšnja, kar bi lahko olajšalo krizo zaradi koronavirusa, zaradi katere je vodstvo že v pogovorih z igralci glede zmanjšanja plač. Dogodka sicer naj ne bi bila neposredno povezana, pogovori naj bi stekli že prej.Organizator igre Makuc je bil sicer septembra 2017 prvi igralec, rojen v letu 2000, ki je dosegel zadetek v ligi prvakov. Za Barcelono že igra, poleti jo bo okrepil tudi. Z Blaugrano je naslov evropskega prvaka osvojil, tam je blestel tudiMakuc (190 cm, 85 kg), zlati mladinec s predlanskega EP v Celju , je imel v kratki karieri precej težav s koleni, kadar je zdrav, kakor je bil do prekinitve sezone, pa navdušuje navijače in strokovnjake s prefinjenimi potezami. Nekateri ga primerjajo s, ki se bo iz Pariza preselil v Kiel. V Barceloni bi se lahko učil od velemojstrovinzamenjal pa bi 38-letnega kapetana španske reprezentanceZa Celje je Primorec (za Koper igra njegov mlajši brat) zbral že 34 golov. Na veliki sceni je prvič zablestel na sklepnem turnirju lige Seha leta 2017 v Skopju . Za člansko reprezentanco Slovenije še ni zaigral.Pivovarji so se v zadnjih mesecih merili tako z Barcelono kot Parizom. Poleg Makuca imajo na srednjem zunanjem položaju še izkušenega, dobro se v tej vlogi znajde tudi kapetan, vendar bodo morali v Zlatorogu poiskati še enega organizatorja igre.Celje je predčasno osvojilo 24. naslov državnega prvaka, sedmega zapored. Na odločitev, ali bo še to pomlad odigralo tekmi osmine finala lige prvakov proti Kielcam, še čaka.