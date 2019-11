Mamma mia, to je edini pravi derbi

Koper

Fredi Radojkovič ni mogel preprečiti poraza Izole. FOTO: RD Istrabenz plin Izola

Velika nihanja

9

golov je na derbiju dosegel koprski igralec Grega Krečič, četrti strelec lige z 68 zadetki na 11 tekmah.

Uroš Rapotec je bil navdušen nad spektaklom. FOTO: RD Istrabenz plin Izola

Revanša sredi marca

- Več kot 3000 navijačev je v nedeljo polni Bonifiki spomnilo na najboljše čase koprskega rokometa z začetka desetletja. Ni šlo za odmeven evropski obračun, tudi ne za tekmo z vrha lestvice, pač pa lokalni derbi, ki so ga z 29:24 dobili domači rokometaši proti sosedom iz Izole. Izjemna kulisa je tudi namig lokalnemu gospodarstvu, da bi veljalo močneje podpreti akterje obalnega fenomena.»Morda se bo slišalo čudno, ampak zame je tekma med Koprom in Izolo edini pravi derbi v Sloveniji poleg nogometnega med Mariborom in Olimpijo. 'Mamma mia', 'galama' in pol, to poka. Že dve uri pred tekmo so zaprte ceste okrog dvorane, navijači obeh strani pa glasni. Ne gre samo za Ribare, Tifoze in 12. Kopra, vsa Obala živi za takšne derbije, spektakle. Rivalstvo med Koprom in Izolo obstaja že od nekdaj,« je bil navdušen nad primorsko strastjo koprski trener, čigar ekipa se je povzpela na šesto mesto v ligi NLB, zadnjega, ki še vodi v končnico za prvaka.A na polovici rednega dela so med Koprom in predzadnjim Slovenj Gradcem le tri točke razlike, obeta se hud boj tako za zgornji dom kot za obstanek. »V tej ligi lahko vsak premaga vsakega, če odštejemo Celje. Naši tekmeci se krepijo, slišim, da v Slovenj Gradec prihaja izkušeni. Mi smo izgubili večino nosilcev igre, veliko stvari se bo moralo iziti, da ujamemo končnico. Imamo mlado ekipo, mnogi fantje so prišli iz 1. B lige in se morajo navaditi na višjo raven. Zato tudi nihanja, deset minut lahko igramo vrhunsko, potem pa, kot da prvič vidimo žogo. Treniramo, delamo in želimo priti čim višje, do kam, ne vem, s tem se nima smisla obremenjevati. Pomembno je, da fantje napredujejo,« rezultatskega bremena noče na igralce naložiti Rapotec.Ne verjame, da si lahko tudi njegov klub privošči kakšno okrepitev: »Kar imamo, imamo, s tem bomo delali. Za takšne tekme, kot je bila v nedeljo, se živi, rad bi, da bi jih bilo več. Ni treba, da pride 3000 ali 3500 ljudi, tistih 1500 najbolj zvestih naj pride na vsako tekmo in bomo veseli. Ponosen sem na svoje igralce, ker so zdržali pritisk. Vsaj osem jih je prvič igralo derbi, prvič so bili soočeni s polno dvorano.«Derbi je bil prežet s čustvi, posebne sta imela ob vrnitvi v Bonifiko izolski trenerin veteran, ki sta s Cimosom leta 2011 osvojila naslov državnega prvaka. »Res je bilo čudovito, pogrešal sem takšno vzdušje. Vse je bilo super, razen rezultata, seveda. Koper je zasluženo zmagal, ves čas je imel tekmo pod nadzorom,« je poraz športno priznal nekdanji reprezentant Brumen.Za Istrabenz plin Izolo sicer še nič ni izgubljenega, za odrešilnim 10. mesto zaostaja zgolj tri točke. »Začeli smo dobro, premagali Slovenj Gradec in odnesli točko iz Trebnjega, ampak zdaj smo zašli v krizo, iz katere se moramo čim prej pobrati. Nekaj tekem smo nesrečno izgubili za gol ali dva. Najprej moramo začeti zbirati točke doma, sicer se nam ne piše nič dobrega,« opozarja Brumen, ki bo jutri gostoval še pri enem bivšem klubu, Celju Pivovarni Laško.V zadnjem kolu sredi marca pa bo revanša proti Kopru na Kraški, kjer se obeta nov rokometni praznik.