Marko Arnautović le ugnal Jana Oblaka

Uvodna dvoboja v nocojšnjem sporedu nogometne lige prvakov sta potrdila pričakovanja – akterji v Milanu med Interjem in Atleticom iz Madrida z našim Janom Oblakom kot tudi tisti v Eindhovnu med domačim PSV in Dortmundom so ponudili veliko čvrste igre, dinamike in negotovosti, pred povratnima tekmama v Španiji in Nemčiji pa ni še prav nič odločenega.

Po čustvenem uvodu, saj so se navzoči na razprodanem San Siru z minuto molka spomnili preminulega nemškega asa in nekoč izjemnega Interjevega nogometaša Andreasa Brehmeja, in nato izenačenem uvodnem polčasu so domači črno-modri v Milanu pozneje premaknili v višjo prestavo. Napadali so z vseh položajev, našega junaka iz reprezentančnih vrat pa je v 79. minuti po številnih poskusih ugnal avstrijski reprezentant Marko Arnautović.

Vroče je bilo tudi v Eindhovnu. FOTO: John Thys/AFP

Eindhoven in Dortmund loči le 130 km, nemško-nizozemski prestiž pa je sploh poseben. Nemci so prek Donyella Malena, Nizozemca v svojih vrstah. v 24. minuti zabili vodilni gol, izenačil je z enajstmetrovke v 2. polčasu domači reprezentant Luuk de Jong.