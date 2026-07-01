V Zlatorogu okrepitev iz Magdeburga

Slovenski državni in pokalni rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je po Makedoncu Dimitarju Uzunčevu ekipo okrepil še z enim 20-letnikom. Triletno pogodbo je podpisal 20-letni nemško-slovenski krožni napadalec Mattis Heiss.

»Izjemno se veselim prihodnjih let in sem zelo hvaležen za zaupanje, ki sta mi ga izkazala klub in trener Klemen Luzar. Celje je največji klub v Sloveniji, z dolgo in uspešno tradicijo, hkrati pa tudi mednarodno prepoznavno in spoštovano ime. Zame je velika čast, da bom v prihodnje nosil barve in grb tega kluba. Prepričan sem, da sem tukaj našel popolno okolje za nadaljnji razvoj,« je povedal Heiss.

Kot so zapisali Celjani, 203 centimetre visoki krožni napadalec prihaja iz mladinskega pogona Magdeburga, trenutno pa skupaj s tremi Celjani pod vodstvom Tomaža Ocvirka zastopa slovenske barve na pripravah za evropsko prvenstvo do 20 let. »Borben, nepopustljiv in izjemno zanesljiv v obrambi ter napadu. V Celje prihaja z jasnim ciljem: napredovati, pustiti pečat ter skupaj z ekipo posegati po novih uspehih doma in v Evropi,« so dodali Celjani.

Rokometaši iz knežjega mesta bodo v prihodnji sezoni znova igrali v ligi prvakov, njihovi skupinski tekmeci pa so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb.

V Celje poleg Uzunčeva in Heissa prihajajo tudi Gašper Marguč, Lun Ključanin in Jesus Hurtado Vergara. Ekipo so zapustili Andraž Makuc, Luka Perić in Alex Bognar.