Prvi mož EHF: Cenim Jankovića in Čeferina, ker sta borca

Prijeten in koristen dan je v sončni Ljubljani preživel predsednik Evropske rokometne zveze (EHF) Michael Wiederer. Vodstvo Rokometne zveze Slovenije na čelu s predsednikom Borom Rozmanom je njegovi mali delegaciji razkazalo prostore v Grand Hotelu Union, kjer naj bi bil prihodnjo jesen v marsičem prelomen kongres EHF, pozdravil ga je tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, na kosilu pa ga gostil ljubljanski župan Zoran Janković.

Avstrijec, ki je že 10. leto prvi mož evropskega rokometa, pred tem pa je bil 24 let generalni sekretar na Dunaju, si je vzel tudi čas za intervju za slovenski osrednji dnevnik, v katerem je razkril marsikaj zanimivega ...