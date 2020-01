Miha Zarabec: Vranješ je mnoge osvobodil krča

Trbovlje



je bil verjetno najboljši slovenski rokometaš na prejšnjem euru na Hrvaškem in bo eden od močnih adutovtudi na Švedskem. Na priprave v Zreče je prišel med zadnjimi, a se tudi on hitro navzel nove energije, ki prežema reprezentanco.Nič več mešani, kot so bili, ko sem se odpravljal iz Kiela. Takoj sem videl, da v reprezentanci vlada neka super energija. Na pripravah zares uživamo. Vsi se želimo dokazati, to se je videlo na tekmah z Makedonci in Črnogorci, ko smo šli na polno od prve do zadnje sekunde.Tečemo še več, dodelali smo nekaj stvari. Imamo še nekaj dni, da vse skupaj še nadgradimo. Dejstvo je, da nismo izraziti »šuterji«, zato moramo drugje iskati prednosti, to pa je predvsem v hitri igri. Ko bomo tekli, bo vse lažje, lahki goli so ključ do uspeha.Roko na srce, pričakovali smo težje delo. Morda je bilo tako zaradi nas, morda zaradi česa drugega. Odgovor bo dala že prva tekma proti Poljski. Tekme si bodo sledile v divjem ritmu, ampak s tako pozitivno energijo, kot jo imamo trenutno, se nimamo česa bati. Pričakujemo vzpone in padce, najbolj pomembno je, da stojimo skupaj.Dejstvo je, da potrebujemo več razigranih igralcev, eden sam nikdar ne more narediti rezultata, morda na eni tekmi, na celotnem turnirju ne. Na pripravah sem videl, da so se razigrali tudi nekateri fantje, ki se prej niso mogli sprostiti in so imeli pred Vujovićem nek dodaten krč.Zdaj smo dobili dodatno širino, zaradi katere se bo tekmecem težje pripraviti na nas. Lahko gojimo dva različna sloga igre, v teh dveh pripravljalnih tekmah se je videlo, da imamo tudi strelce z razdalje, Mačkovška, Henigmana in Cehteta. Ovniček pa lahko brez težav prevzame odgovornost pri organizaciji napada.Vsak ima svoje težave, tega smo že vajeni. Zaradi te nove energije in hude notranje konkurence si nisem smel privoščiti, da bi delal z manjšo intenzivnostjo. Na treningih je kar pokalo. Že dolgo imam v glavi samo EP in zdaj sem ga končno dočakal. Ni prostora za utrujenost.Čuti, da imamo do njega veliko spoštovanje in nam to vrača. Razume našo igro, ve, kaj hoče. Ogromno je malenkosti, ki so nam pri njem všeč in smo jih prej pogrešali, več je druženja, vse je bolj sproščeno. Je zahteven trener, a mu za zdaj še ni bilo treba povzdigniti glasu. Je pa res, da se bo vse pokazalo na igrišču.Težko vprašanje. Najraje bi vzel kolajno in s tem ubil dve muhi na en mah. Toda ne smemo gledati tako daleč naprej. Poljsko bi morali premagati, že druga tekma s Švedsko pa bo veliko povedala o tem, kam lahko merimo. Končno lahko gremo na prvenstvo brez strahu, da bi nas kdo visoko porazil, imamo novo samozavest, s katero se lahko merimo z vsakim.