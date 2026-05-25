Umrl je legendarni Mile Zupančič

V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Rodil se je v Subotici 1. februarja 1931.

Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba (1978-1990), je bil devet let (1978-1987) predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije (1984-1986), ki je bila svetovni prvak leta 1986.

Po osamosvojitvi Slovenije je bil priljubljeni Mile prvi izvoljeni predsednik Rokometne zveze Slovenije (1992-1996), dolgoletni predsednik nadzornega odbora RZS, deset let član upravnega odbora RK Celje Pivovarna Laško (1996-2006) in vse do leta 2018 član njenega nadzornega odbora.

Poleg mnogih priznanj za svoje delo v rokometu je častni član Rokometne zveze Slovenije in RK Celje Pivovarna Laško, leta 2022 pa je postal tudi častni občan Mestne občine Celje.