Celjani izgubljali žoge, Barcelona zabijala do 42

Barcelona

Barcelona : Celje Pivovarna Laško 42:28 (21:14) Dvorana Blaugrana, brez gledalcev, sodnika Erdogan in Özdeniz (Turčija).

Barcelona: Møller (12 obramb), Perez de Vargas; Mortensen 5 (2), Entrerrios, Dolenec 2, Ariño 3, Janc 7, Gomez Abello 6 (1), Gonçalves, Petrus, Mem 5, Cindrić 3, Palmarsson 2, Makuc 1, Langaro 3, Fabregas 4, Frade 1; Celje: Ivić (3 obrambe), Vujović (3); Cvetko 3, Mazej 1, Dragašević, Marguč 2, Šarac 5, Poteko, Kodrin 1, Horžen, Grebenc, Kljun 2, Mlakar 1, Leban 4, Novak 7 (5), Načinović 2; sedemmetrovke: Barcelona 3 (3), Celje 6 (5); izključitve: Barcelona 4, Celje 4.

Drugi izidi v skupini B – Kiel : Nantes 27:35 (Zarabec 2; Ovniček 3), Veszprem : Zagreb 37:25 (Marguč 3, Blagotinšek 0; Stojnić 2, Vlah 0), Aalborg : Motor Zaporožje 38:29; vrstni red: Barcelona, Veszprem in Aalborg po 4, Nantes in Kiel po 2, Celje, Zagreb in Motor 0.

Barcelona je bila premočna za mlado celjsko ekipo. FOTO: FCB

Tudi pozitivne stvari

10

golov za Barcelono so dosegli Slovenci, 7 Janc, 2 Dolenec in 1 Makuc

- Tudi drugo tekmo v novi sezoni lige prvakov so rokometaši Celja Pivovarne Laško izgubili, tokrat bolj pričakovano kot doma proti Aalborgu. Barcelona je vsaj za razred boljša ekipa in je slovenske prvake odpravila z 42:28. V tolažbo ekipi, pred skoraj natanko letom dni je bilo rekordnih -24 (21:45).Celjani se niso nadejali kaj več od dostojnega poraza v Blaugrani, kjer je Barcelona odigrala prvo tekmo po marcu. Za španske prvake so nastopili vsi trije Slovenci, staroselecter novinca, ki je teden prej dobil prvega sina, in, ki je pred dvema mesecema prišel prav iz Celja.Za Celje je ponovno zaigral povratnik, prvo priložnost v LP je dočakal črnogorski najstnik, 202 cm visoki, na katerega Ocvirkov strokovni štab stavi v naslednjih letih.O poteku tekme v žalostno prazni areni – Katalonija je spet v primežu s pandemije covida-19– ni veliko povedati. Barcelona, s katero so nekoč bogati Celjani v drugi polovici 90. let bili epske bitke, je takoj prevzela pobudo, ušla na 4:1 in 7:2. Gostom sproščenost ni šla na roko, trener Ocvirk je fantom očital, da so se vdali vnaprej in da delujejo zaspano. Mlakar se še ni najbolje znašel v stari jati, je pa odkritje tekme z Aalborgomspet pokazal odločnost. Omenjeni Dragašević je dobil priložnost s sedmih metrov, toda rezervni vratarmu je strel ubranil.A Barça ni dodajala plina in je tekmecem le dovolila do sape. Po prvi tretjini tekme je bilo po zadetkule še 13:11 za domače, pri katerih sta v končnici prvega polčasa zadevala predvsem Dolenec in Janc ter poskrbela za sedem zadetkov razlike ob polčasu.V nadaljevanju se je nadaljeval neenakopraven dvoboj z vnaprej znanim razpletom. Organizacijo španskega napada je prevzel mladi Makuc in že v 38. minuti je bila razlika prvič dvomestna (28:18). Celjani so nizali napake v napadu in tekmecem dovoljevali lahke gole, ti so na koncu botrovali končnemu rezultatu, na katerega gostje ne morejo biti ponosni, ne sme pa jim vzeti volje, denimo sedem golov Novaka in vzpon forme priinje lahko tako kot Kljun ponosen na dva gola.Skrb vzbujajoč podatek pa je kar 19 izgubljenih žog!Celjani bodo naslednjo tekmo odigrali prvi oktobrski dan, ko bo v Zlatorogu, kjer naj bi dovolili vstop 500 ljudem, gostoval Kiel z. Nemški prvaki so doživeli hladno prho, ko jih je v Nemčiji kar s 35:27 nadigral Nantes odličnega. Celje se bo v skupini B bržčas za vstop v osmino finala borilo z Zagrebom in Motorjem iz Zaporožja, ki sta prav tako doživela visoka poraza.