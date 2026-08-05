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Rokomet

Mladi Slovenci brez izgubljene točke do četrtfinala

Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Srbiji prišla do četrtfinala, v katerem se bo udarila z Madžarsko.
Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let odlično nastopa na evropskem prvenstvu. FOTO: Dusan Sandic/EHF
Galerija
Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let odlično nastopa na evropskem prvenstvu. FOTO: Dusan Sandic/EHF
T. E., STA
5. 8. 2026 | 08:11
5. 8. 2026 | 08:17
2:17
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Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so s 29:24 (14:12) premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili peto zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari.

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Slovenska reprezentanta okrepila makedonski Alkaloid

Najbolj učinkovita posameznika v slovenski reprezentanci proti Srbiji so bili Žan Kovač s sedmimi, Nik Sovič s šestimi zadetki in s petimi Patrik Murko. Priznanje za najboljšega igralca tekme je prejel vratar Lian Kamenica.

»Z dosedanjim potekom EP sem zelo zadovoljen. Fantje so na vseh tekmah pokazali veliko kakovosti, zmagovalno miselnost in prevlado na igrišču. Vse, kar smo si zadali pred prvenstvom, nam za zdaj uspeva uresničevati. Zdaj so naše misli usmerjene v četrtfinale, kjer nas čaka reprezentanca Madžarske. Gre za kakovostnega tekmeca, zato se želimo na tekmo čim bolje pripraviti in na igrišču znova pokazati našo najboljšo predstavo,« je za slovenski zvezo dejal Šibila.

»Posebej me veseli način, kako fantje igrajo. Poleg svoje individualne kakovosti izkazujejo pravi pristop, ekipni duh in veliko medsebojnega zaupanja. Dokazujejo, da v Sloveniji odraščajo nove generacije odličnih rokometašev, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Veliko nam pomeni tudi podpora slovenskih navijačev v Beogradu. Na vsaki tekmi so naš dodaten igralec, za njihovo glasno spodbudo pa smo iskreno hvaležni,« je dodal selektor.

Četrtfinalni obračun bodo Slovenci odigrali jutri ob 19.30 v dvorani Aleksandra Nikolića

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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