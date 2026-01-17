  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Mliviću kot najmlajšemu pripada posebna čast

    Velenjčan v dresu Slovana Tarik Mlivić ima v Oslu velike oči, a še večjo željo, da se izkaže na najvišji ravni. V nedeljo proti Švici za drugi del eura 2026.
    Tarik Mlivić si gradi reprezentančno kariero. FOTO: RZS
    Galerija
    Tarik Mlivić si gradi reprezentančno kariero. FOTO: RZS
    Peter Zalokar
    17. 1. 2026 | 12:18
    17. 1. 2026 | 12:31
    A+A-

    Šest je debitantov na velikem tekmovanju v slovenski rokometni reprezentanci in osem jih prihaja iz slovenske lige. Tarik Mlivić je eden od tistih, ki so se znašli v preseku množic. Velenjčan, član prvaka Slovana, je pri 22 letih najmlajši v ekipi na 17. evropskem prvenstvu. Na prvi tekmi v Oslu proti Črni gori ga selektor Uroš Zorman ni uporabil, morda ga bo v nedeljo, ko se bodo Slovenci pomerili s Švico (20.30) in si že želeli zagotoviti napredovanje v drugi del v Malmöju pred torkovo tekmo s Ferskimi otoki (20.30). 

    image_alt
    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Mlivić je otrok Gorenja, ki je sredi sezone 2023/24 prestopil v Slovan, po njegovih stopinjah gre mlajši brat Malik Tatar, ki kot posojeni igralec Slovana igra na Škofljici in je prvi strelec lige NLB. Tarik je doslej zbral osem nastopov za Slovenijo in že 28 golov, zablestel je marca letos, ko je v kvalifikacijah za to EP v Kopru nasul sedem golov Severni Makedoniji. Potem jih je dodal še šest za zmago v Litvi ter si več kot zaslužil vabilo na priprave za EHF euro 2026.

    Zablestel je na tekmi proti Severni Makedoniji. FOTO: RZS
    Zablestel je na tekmi proti Severni Makedoniji. FOTO: RZS

    V hotelu Scandic Fornebu, le kilometer in pol od Unity Arene, kjer je nastanjenih sedem reprezentanc z izjemo domače Norveške, se Mliviću vidi, da je prvič na tekmovanju najvišjega razreda. Oči so velike in kot najmlajšemu reprezentantu mu pripada »čast«, da je zadolžen za nošenje žog: »Ni mi težko, je pa to najbolj odgovorna naloga. Ker nas je toliko novih, smo si razdelili obveznosti in vsak je zadolžen za kakšno stvar.«  

    image_alt
    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    Občutke in vtise še zbira. »Prvič sem na prvenstvu, vse je zame novo. Prišel sem s pričakovanjem, da vidim in doživim nekaj novega, da se nekaj novega naučim. Da vidim, kako to poteka na najvišjem nivoju. Tako igralsko kot organizacijsko,« pove Mlivić, ki je stresno tekmo med Slovenijo in Črno goro z 81 goli in minimalno zmago Slovenije spremljal s tribune. »Vajeni smo napetih tekem. Tudi tisti, ki smo na tribuni, smo ekipa, vsi smo povezani in dihamo kot eno. Bilo je precej živčno,« je priznal Tarik, ki si sobo deli z nekdanjim klubskim soigralcem iz Velenja, Domnom Tajnikom.

    Velenjčan igra za Slovan. FOTO: RD Slovan
    Velenjčan igra za Slovan. FOTO: RD Slovan

    Težave, ki so se pred EP zgrnile nad reprezentanco, so fante še bolj povezale. »Ne morem primerjati s prejšnjimi tekmovanji, toda občutek imam, da je kemija prava, da smo se na pripravah v Zrečah in Parizu ter tukaj v Oslu zelo povezali. Ves čas smo skupaj, na treningih, tekmah, v hotelu, sobah. Veliko se družimo zunaj rednih obveznosti. Energija je 'fajna'.«

    Švica je močna ekipa 

    Naslednji izziv je Švica, ki je remizirala s Ferskimi otoki. »Gre za kakovostno ekipo. Tekmo smo pogledali, nismo pa še podrobno analizirali Švice in pripravili taktike. To bomo storili danes in na treningu izpilili zadnje detajle,« je povedal Mlivić, ki si obeta prve minute in prvi zadetek na veliki sceni: »Jaz sem pripravljen, odločitev pa je v rokah selektorja. Bomo videli.«

