Moč je 16 enakovrednih igralcev

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Pametna in kakovostna igra proti Švedski, proti kateri je odlično delovalo celotno moštvo, je Slovencem dvignila samozavest. Resda so bili v vlogi manjših favoritov Švedi, a zato so bili Slovenci bolj sproščeni. Zmaga nad Švico je bila zato logična in dve točki, ki ju bo Slovenija odnesla v Malmö, sta lepa prednost.Slovenija ima dobro moštvo, šestnajst enakovrednih igralcev, s čimer je vsak igralni položaj podvojen, kar je zelo pomembno, saj bo selektorlahko menjaval igralce ter ohranjal visoko raven igre in oster ritem. Na slovensko podobo je prav gotovo vplivala menjava selektorja.Kaže, da bodo v drugem delu slovenski nasprotniki Skandinavci. Norvežani že štiri, pet let igrajo svojo značilno hitro igro, ki je bila uspešna na velikih tekmovanjih. Imajo istega trenerja in poleg sodobne igre igrajo trdo v obrambi. Veliko podporo bodo imeli v navijačih. Islandija se je nabrusila za turnir, ker so v igri olimpijske igre. Zato so motivirani in bodo zelo nevarni. Igrajo tudi nekateri veterani. Kljub vsemu pričakujem, da bodo napredovali Danci, in ne Madžari. Manjka jim levičar, na zadnjem tekmovanju je to slabost prikrival izjemni, letos tudi on še ni bil blizu velikega Hansna. Toda pri velikih reprezentancah je treba upoštevati, da iz tekme v tekmo stopnjujejo formo. Če se bodo naprej uvrstili Madžari, bo to dobro za Slovenijo. Niso prišli z najboljšim moštvom, vendar so me pozitivno presenetili. Slovenija je favorit, ker jim njena igra ne ustreza, njihova Sloveniji veliko bolj. Tudi po kakovosti in izkušnjah je Slovenija v prednosti.Francozi so že avt, tu so Portugalci. Izločili so jih, ker jim po igri očitno ustrezajo, kar so potrdile že kvalifikacije. Slovenija pa je tudi od Portugalcev izkušenejša in boljša. Ena zmaga proti Skandinavcem bo bržkone že pomenila polfinale.