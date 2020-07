Na lepi modri Donavi nič lepega za Celje in Krim

Ljubljana

Zadnja dva izpadeta

Liga prvakov - skupina A: Vardar, PSG, Kielce, Porto, Szeged, Meškov, Elverum, Flensburg-Handewitt; skupina B: Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje, Celje Pivovarna Laško, Zagreb.

Liga prvakinj - skupina A: Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta, Bietigheim, Krim Mercator; skupina B: Valcea, Györ, Budućnost, Borussia Dortmund, CSKA Moskva, Brest, Odense, Koprivnica.

Nikomur ne bo lahko

Trener Krima Uroš Bregar verjame, da so dobro sestavili ekipo in da se bodo z dobrim delom lahko kosali z vsakim nasprotnikom. FOTO: Uroš Hočevar

Iz leta v leto težje

- Če bi nekdo pristrigel peruti samopašni Evropski rokometni zvezi s sedežem na lepomodrodonavskem Dunaju, ne bi bilo prav nič narobe. Zvezo kot predsednik () in generalni sekretar () vodita Avstrijca, kar je skregano z zdravo logiko.Potem, ko je evropska zveza za rokomet ustvarila smešnico s tekmovanjem v ligi prvakov in administrativno odločitvijo, kdo bo igral na sklepnem turnirju četverice v mesecu decembru (!?), pa da omenimo še birokratsko določanje udeležencev za moško svetovno prvenstvo, tudi včerajšnji žreb skupinskega dela lige prvakov in prvakinj za novo sezono ni časovno potekal v času, ko dunajski gospodje delovni čas preživijo v pisarnah.Ve se, kaj ponavadi sledi po žrebu z začetkom ob 18. uri, druženje ob pijači in jedači, kar zabava bi lahko rekli, slovenski selektorpa je ob odločitvah pri zaključku tekmovanja v elitni ligi prvakov imel že pred časom kaj pripomniti.»Ne vem, ali so imeli zabavo in se nato odločili o final fouru decembra.Zame je ta zaključni turnir LP decembra, dajmo tako reči, prijateljski turnir,« je v slogu Letečega cirkusa Montyja Pythona komentiral tako ali tako balkansko zviti, racionalen in hudomušen srbski Šved.No, na žreb v Avstriji pa sta napeto čakala oba slovenska državna prvaka, moški Celje Pivovarna Laško in ženski Krim Mercator. In na lepi modri Donavi se ni zanju zgodilo nič lepega, izžrebani osemčlanski skupini LP sta zanju zelo zahtevni.Celjani bodo igrali v skupini B, tvorijo jo še Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje in Zagreb, dekleta z Galjevice je žreb pahnil v skupino A, kjer so še Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta in Bietigheim.Najboljši dve ekipi v skupinah po prvem delu tekmovanja se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, tiste od tretjega do šestega mesta si bodo prek dodatnih tekem skušale izbojevati mesto med osmimi najboljšimi rokometnimi vrstami stare celine. Pozor! Zadnjeuvrščeni ekipi v skupinah bosta izpadli iz elitnega tekmovanja.»Že pred žrebom smo vedeli, da nas čakajo zahtevni tekmeci. Naša filozofija je znana, prisegamo na delo, trening in garanje, ki edini prinašajo rezultate, to smo videli že v minuli sezoni. Seveda si želimo uvrstitev v izločilne boje, za katere smo bili letos zaradi korone prikrajšani, a se zavedamo, da nas čaka še težje delo kot v pretekli sezoni.Sposobni smo premagati tudi kakšnega velikana, pri tem pa seveda ne smemo delati napak na tekmah s tekmeci, s katerimi se bomo borili za napredovanje. Smo leto dni izkušenejši, ogrodje ekipe je enako in to moramo izrabiti, nadgraditi,« meni trener Celja»Favoriti skupine so Barcelona, Veszprem in Kiel, močan je Nantes, prav tako Aalborg. Zaporožje je trenutno največja neznanka glede kadra, Zagreb bo po naših zmagah v zadnji sezoni gotovo še dodatno motiviran. Ne bo lahkih tekem, a nikomur tudi ne bo lahko proti nam,« je dodal.»Na prvo oko je morda malce lažja skupina B, saj v njej igrata Borussia in CSKA, obe novinki v ligi prvakinj, a vsako sezono je zasedba ekip močnejša in tekme vse težje. Naloga na nobenem evropskem dvoboju ni lahka, a dobro smo sestavili ekipo in verjamem, da se bomo z dobrim delom lahko kosali z vsakim nasprotnikom,« je dejal trener KrimaLiga prvakov in tista prvakinj se bosta pričeli 13. septembra, sklepni turnir četverice za močnejši spol in za kronanje šampiona bo 12. in 13. junija v Kölnu, tisti za lepši pa 29. in 30. maja v Budimpešti.