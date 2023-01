Landin junak, Danska bo lovila hat-trick

Danski rokometaši bodo imeli v nedeljo zvečer v Stockholmu priložnost tretjič zapored osvojiti naslov svetovnih prvakov. V polfinalu v Gdansku so s 26:23 (15:10) premagali Španijo. V finalu se bodo srečali z zmagovalcem dvoboja med evropskimi prvaki iz Švedske in olimpijskimi prvaki iz Francije (Stockholm, 21.00).

Danci so si pot do zmage utrli v prvem polčasu, ki so ga dobili za pet golov. Varovanci Jordija Ribere, ki so zaprli vrata četrtfinala Slovencem, so se vrnili in imeli pri 20:21 celo napad za izenačenje. Toda po drami z dvema podaljškoma proti Norveški niso imeli moči za preobrat. Varovanci Nikolaja Jakobsena so se izognili dramatični končnici in se veselili uspeha.

Niklas Landin je bil junak srečanja, zbral je 15 obramb, zaustavil je tudi sedemmetrovko v zadnji minuti in razblinil sanje Špancev, ki se bodo potegovali za bronasto kolajno.

Danska obramba je bila premočna za Špance. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Pri Dancih sta bila na polfinalni tekmi najbolj učinkovita Simon Pytlick s šestimi in Magnus Saugstrup s petimi goli. Pri Špancih je Alex Dušebajev dosegel pet, Ferran Sole pa štiri zadetke.

Po nemški reprezentanci, ki je na današnji prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta po podaljšku premagala Egipt s 35:34 (30:30, 17:14), si je nedeljsko tekmo za končno peto mesto na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem izborila še Norveška po zmagi nad Madžarsko s 33:25 (16:13).