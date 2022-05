Na zaključnem turnirju pet Slovencev

Po povratnih četrtfinalnih tekmah lige prvakov so znana vsa štiri rokometna moštva, ki so se prebila na zaključni turnir 18. in 19. junija v Kölnu. Včeraj sta si polfinalni nastop zagotovila Veszprem in Kielce, danes pa še Barcelona in Kiel.

Na tradicionalnem prizorišču zaključnih bojev v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini v Kölnu bodo slovenske barve zastopali Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek (oba Veszprem), Blaž Janc in Domen Makuc (oba Barcelona) ter Miha Zarabec (Kiel).

Veszprem je bil v četrtfinalni seriji boljši od Aalborga, Kielce od Montpelliera, Barcelona od Flensburga, Kiel pa od PSG. Barcelona je doslej desetkrat slavila v ligi prvakov, Kiel štirikrat, Kielce enkrat, Veszprem pa je še brez končne zmage v tem tekmovanju.

Današnja izida: Barcelona : Flensburg-Handewitt 27:24 (10:10; Blaž Janc 3 goli, Domen Makuc 1 gol za Barcelono) – prva tekma 33:29, Kiel : PSG 33:32 (17:19, Miha Zarabec 4 goli za Kiel) – prva tekma 30:30.