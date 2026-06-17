Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije. Zbor članov ga je izvolil za novo mandatno obdobje 2026–2030, potem ko je v glasovanju premagal protikandidata Mirana Sečkega.

Volitve so bile posebne, saj se je prvič v zgodovini RZS za predsedniški mandat potegovalo več kandidatov. Od 79 članov z glasovalno pravico jih je na volitvah sodelovalo skoraj 90 odstotkov.

Rozman je prejel 42 glasov, Sečki pa 26. S tem bo tudi v prihodnjih štirih letih vodil slovensko krovno rokometno organizacijo, ki v novo obdobje vstopa po pomembnem volilnem preizkusu. Reprezentančno leto bo v nadaljevanju najbolj pomembno za žensko izbrano vrsto, ki jo decembra čaka evropsko prvenstvo.

Slovenija bo v predtekmovalni skupini A v Oradei igrala proti Islandiji, Madžarski in Črni gori, turnir pa bo potekal od 3. do 20. decembra. Moško reprezentanco jeseni čaka začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028; novembra bo igrala proti Bosni in Hercegovini ter Izraelu.