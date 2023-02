Najboljši strelec Slovenije na Dansko

Ugibanj je konec. Čeprav prestop še ni uradno potrjen, je v rokometnih krogih zaokrožila zanesljiva novica, da bo Aleks Vlah, najboljši strelec slovenske reprezentance na minulem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem, v novi sezoni okrepil vrste danskega prvaka iz Aalborga.

Koprčan v tej sezoni blesti tudi v EHF ligi prvakov, v kateri je bil s Celjem Pivovarno Laško, kjer je kapetan, dolgo časa najboljši strelec, zdaj pa zaostaja samo za Kamilom Syprzakom iz PSG.

Aleks Vlah je blestel na letošnjem SP. FOTO: Kacper Pempel/ Reuters

Vlah, ki je iz matičnega Kopra prestopil v Zagreb, od tam pa v Celje, se bo pridružil igralcem, kot so vratar Niklas Landin (zdaj Kiel), Mikkel Hansen in Norvežan Kristian Bjørnsen. V ekipi bo zamenjal Arona Palmarssona. Pred tem se je ugibalo, da bi na sever Danske utegnil priti Domen Makuc iz Barcelone.

Za močnega srednjega zunanjega igralca sta se resno zanimala PSG in Flensburg (tja odhaja Blaž Blagotinšek), v igri sta bila tudi Magdeburg in Kiel, ki ju zapuščata Marko Bezjak in Miha Zarabec.

Celjani bodo za Vlaha (25), ki ima pogodbo še za naslednjo sezono, dobili odškodnino, toda morali bodo najti ustrezno zamenjavo za najboljšega igralca.