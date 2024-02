Naloga opravljena, Krim še ni rekel zadnje

V dosedanjem delu sezone rokometašic Krima Mercatorja ni manjkalo vzponov in padcev, skupinski del lige prvakinj pa vendarle zaključujejo z dobrimi občutki. Osnovni cilj je izpolnjen, proti poljskemu Lubinu v Stožicah Krimovke niso imele težav, po zmagi z 32:19 se bodo marca borile za četrtfinale z Bukarešto.

Za preboj na eno od prvih šestih mest, ki so vodila v izločilne boje, so Ljubljančanke potrebovale zmago, Lubin je bil zato tekmec po meri, Poljakinje so do sobotnega popoldneva izgubile vseh 13 tekem v ligi prvakinj. Pred skoraj 4000 gledalci se je dvoboj od prvih minut odvijal po željah rokometašic, ki jih vodi trener Dragan Adžić. Krim se je odlepil sredi prvega polčasa, ko je prvo ime v domačem taboru Darja Dmitrijeva lastnoročno poskrbela za delni izid 3:0, ob koncu prvega dela je bilo pri rezultatu 18:10 vprašanje o zmagovalki rešeno.

Adžić je za zadnjih 30 minut igre v skupinskem delu aktiviral še nekaj igralk, ki so doslej več časa preživele na klopi za rezerve, razigrala se je Maja Vojnović, ob skoraj 50-odstotni uspešnosti je zbrala osem obramb, skupaj z Barbaro Arenhart pa 14. Najvišja prednost Krima je bila 14 golov, po zanesljivi zmagi so v skupini B zasedle peto mesto.

»Poljska ekipa je v ligi prvakinj zelo napredovala. Velika zahvala gre občinstvu in dekletom, ki so pokazale pravi pristop,« je bil Adžić vesel, da tekma ni bila napeta do zadnjih sekund. Tjaša Stanko (3 goli) je k temu dodala: »Bile smo močne kot ekipa. Zdaj se že oziramo proti naslednjemu krogu tekmovanja.«

Dmitrijeva med strelsko elito

Najboljša v vrstah Krima je bila z devetimi goli Dmitrijeva, sledila ji je Črnogorka Jovanka Radičević s petimi. Dmitrijeva je skupinski del zaključila s 67 goli, čeprav je zaradi poškodbe igrala le 10 tekem. Za ta dosežek je potrebovala 101 strel na vrata, s 66-odstotno uspešnostjo je sledila povprečju najboljših posameznic skupinskega dela.

Prav z Dmitrijevo so povezana nihanja v formi ljubljanske zasedbe v tej sezoni. Po dobrem začetku, treh zmagah in remiju proti Esbjergu je sledil rezultatski mrk, ob vrnitvi 28-letnice iz ruskega Toljatija je sledil boljši vstop v novo leto z dvema tesnima zmagama, nato sta na vrsto prišla še dva zanesljiva poraza. Proti Lubinu se je rezultatska krivulja znova obrnila navzgor, naslednja ovira na poti v četrtfinale lige prvakov bo Bukarešta. Prva tekma izločilnih bojev bo 16. ali 17. marca v Stožicah, povratna teden dni zatem v Romuniji.