Namesto drame za četrtfinale s Srbijo le za prestiž

V nadaljevanju preberite:

Slovenke bodo 25. mundial v Španiji sklenile jutri ob 18. uri, ko se bodo v Granollersu s Srbijo udarile za tretje mesto, kar bi jim lahko prineslo končno 9. mesto. To bi bila najboljša uvrstitev po SP 2003 na Hrvaškem, ko so bile pod vodstvom Marte Bon osme, in dobra popotnica v naslednje veliko tekmovanje, domače evropsko prvenstvo čez manj kot leto dni, ko uvrstitev v izločilne boje ne bo več bonus, temveč obveza.