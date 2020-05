Namesto korone razsaja virus zmage

Ljubljana

Pet odstotkov

Moški zgled dekletom

Selektor Ljubomir Vranješ je imel na spregled vratarje Urbana Lesjaka, Urha Kastelica in Roka Zaponška, zunanje igralce Nejca Cehteta, Jureta Dolenca, Nika Henigmana, Žigo Mlakarja, Roka Ovnička in Miho Zarabca, krilne igralce Darka Cingesarja, Blaža Janca, Tilna Kodrina in Maria Šoštariča ter krožne napadalce Blaža Blagotinška, Kristjana Horžena in Igorja Žabića. Moškemu zgledu bo v petek sledila še ženska reprezentanca. Selektor Uroš Bregar je na trening povabil 19 igralk, zbor bo prav tako na Kodeljevem. Gre za prvo akcijo po decembrskem nastopu na SP na Japonskem. Letos decembra jih sicer na Danskem in Norveškem čaka EP. »Zelo sem vesela, da se bo ekipa znova zbrala, saj sta nam odpadli zadnji dve reprezentančni akciji v marcu v kvalifikacijah za EP, tudi zdaj ob običajnem koncu sezone. Nismo navajene, da bi bile toliko časa brez pravega rokometa. Sama ga že izjemno pogrešam,« pravi kapetanka Ana Gros.



Vrh RZS

Selektorju Ljubomirju Vranješu se razumljivo smeji, na fotografiji v sredini, saj ima fante za kolajne. FOTO: Blaž Samec

Predolg počitek

- Ljubo doma, kdor ga ima. No, v tej povezavi lahko omenjamo dom ali denar, ta pa v poklicnem športu, ker ga je v Sloveniji malo, v tujini bolje diši. Še bolje napisano, mnogo več ga je. Ker tudi virus topi denarno zalogo, dom pa je le dom, so se slovenski rokometni reprezentanti v času tekmovalne nedejavnosti zbrali na skupnem treningu oziroma bolj vnovičnem snidenju v ljubljanski dvorani Kodeljevo.Tako ali tako pravijo, da so velika družina, ta pa se že dolgo ni videla. Zbrali so se tisti, ki so v Sloveniji in so dobili tuje klubsko dovoljenje oziroma nimajo opravkov s selitvijo v druga moštva in mesta, manjkali so denimoinSeveda je bil zbor izključno psihološkega pomena, tekmovalno se bo začelo šele jeseni s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo, januarja bo SP v Egiptu, marca bodo v Berlinu kvalifikacije za olimpijske igre.Selektorje imel kar odisejado, da je za dan in pol prispel v Slovenijo. Za letalsko povezavo København–Frankfurt–Zagreb je moral najprej iz Švedske na Dansko, iz hrvaške prestolnice z avtomobilom do Ljubljane, pozdravil je svoje fante in jih malce napotil, danes se je že vrnil v Skandinavijo.»Ideja in želja sta bili, da se znova srečam z igralci in se z njimi pogovorim. Predvsem o januarskem evropskem prvenstvu in kaj smo po njem analizirali, da zdaj lahko storimo želeni korak naprej. To seveda ne bo edini pogovor o tej temi. Na EP je bilo tudi nekaj pomanjkljivosti, na igrišču in zunaj njega, če se bo vsak v prihodnje izboljšal za pet odstotkov, je to v prid tudi skupnim ciljem,« na stopnice višje, kot je bilo četrto mesto na prvenstvu stare celine, že meri nekdanji švedski igralec srbskega rodu in zdaj trener.Vranješu je seveda jasno, da slika telesne pripravljenosti v tem času po dveh mesecih in pol prisilnega počitka ni rožnata. »Ni adrenalina, ki ga prinašajo tekme, ni mogoče sprostiti energije, ki jo imajo moji varovanci v sebi in je v izolaciji niso mogli sprostiti. Omejena vadba je seveda telesno tudi terjala svoje,« je še omenil slovenski selektor, ki je bil ob vnovičnem soočenju z varovanci prešerne volje, verjetno pa kot zviti Srb tudi komaj čaka, da se na kvalifikacijah za OI sooči s svojimi Švedi.Medtem je ob zboru reprezentantov v kodeljevškem športnem parku, na nogometni zelenici so imeli ob istem času trening nogometaši Olimpije, zboroval tudi vrh Rokometne zveze Slovenije; predsednik, podpredsednikainter generalni sekretar. Vsem je torej dolgčas, čas je bil tudi spet pozdraviti glavnega trenerja in fante, lačni pa so že tudi pravega rokometa.Igralec Barcelone, starosta, ne po letih, temveč po stažu v izbrani vrsti, je v Španiji preživel temno obdobje virusne izolacije, v začetku meseca se je vrnil v domovino, tudi zanj je prvi reprezentančni rokometni zbor nasploh v Evropi po lajšanju ukrepov športno prišel kot naročen.»Komaj smo, imamo tudi veliko časa, čakali nanj, saj smo vendar predstavniki ekipnega športa. Veliko nam pomeni v teh negotovih razmerah in ob mnogih vprašanjih, ki so. Vemo tudi, da zaradi njega ne bomo kar preprosto postali svetovni ali olimpijski prvaki,« je bil, tudi po energiji, ki jo je kazal, nabrušen in ob prisilni nedejavnosti drugih v športni Evropi hudomušen Škofjeločan.»Skupna vadba je po lajšanju ukrepov povsem različna od posamičnega treninga. Tega nismo navajeni, razen v letnem času v počitku med sezonama, ta zadnji pa je ob vseh okoliščinah v povezavi s pandemijo že predolg,« je dodal. »Smo ekipni šport, v njem je zelo pomemben prav takšen duh, v težkih trenutkih lahko veliko postoriš s to zavestjo. Fantje so to že pokazali,« pa je skupni zbor pohvalil tudi vratar