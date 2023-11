Naveza Stanko-Ljepoja ukrotila severnjakinje, samokritičnost ne bi bila odveč

V nadaljevanju preberite:

Slovenske rokometašice so na 26. svetovno prvenstvo dopotovale oslabljene in polne dvomov o svoji formi, zato so pričakovano pokazale veliko nihanj. Proti Islandiji so v prvih 12 minutah dosegle 11 golov, v naslednjih 18 pa zgolj štiri, v drugem polčasu pa šele ob koncu strle odpor šibke, a žilave Islandije ter prebile led. Zmaga s 30:24 je bila dobrodošla, a v soboto bodo proti Angoli morale pokazati bistveno več. Ali manj, če govorimo o napakah in črnih minutah ...

Kaj so po tekmi povedali Tjaša Stanko, Maja Vojnović in selektor Dragan Adžić? Kaj dobrega in kaj slabega smo videli v Stavangerju?