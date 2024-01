Nazaj k abecedi; Mačkovšek: Stojimo za Zormanom, Köln je še dosegljiv

V nadaljevanju preberite:

Poraz s Švedsko je bil boleč, prizemljil je visokoleteče slovenske rokometaše, ki so se po treh zmagah v Berlinu z eno nogo že videli v polfinalu evropskega prvenstva. A ne usoden. Današnja zmaga proti Portugalski (15.30) in nedeljska proti Nizozemski bi pomenili, da bi lahko reprezentanca pred zadnjo tekmo glavnega dela proti Danski računala na preboj v Köln. Na ulici ABC v središču Hamburga stoji hotel Mariott in fantje se bodo morali vrniti k rokometni abecedi, če želijo ostati kandidati za najvišja mesta ...

Kaj so povedali Borut Mačkovšek, Staš Slatinek Jovičić in selektor Uroš Zorman pred tekmo, ki lahko pomeni konec sanj, lahko pa jih podaljša?