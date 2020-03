»Ne slepimo se, OI poleti ne bo«

Ljubljana

Vrhunska forma ne pride čez noč

Rokometna zveza Slovenija že išče rešitve za naslednjo sezono. FOTO: Mavric Pivk

Sezono lahko damo pod ključ

Franjo Bobonac je decembra lani predstavil novega selektorja Ljubomirja Vranješa. FOTO: Uroš Hočevar

je ena najbolj znanih osebnosti v slovenskem gospodarskem in športnem življenju. Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) je že izgubil upanje, da bomo letošnje poletje uživali ob spremljanju olimpijskih iger v Tokiu, kjer bi lahko nastopila tudi naša rokometna reprezentanca.Če bi bila Slovenija pod vodstvom selektorjana junijskih kvalifikacijah v Berlinu vsaj druga v družbi Nemčije, Švedske in Angole, bi se drugič zapored in skupaj četrtič uvrstila na največji športni spektakel, toda izbruh koronavirusa je vse skupaj postavil pod velik vprašaj ...»Vsi imamo šport, ampak zdaj je prva prioriteta zdravje. Vseh in vsakega posebej. Mogoče sem bil eden izmed prvih, ki sem že pred tedni, da ne rečem meseci, napovedal, da je veliko vprašanje glede izvedbe evropskega nogometnega prvenstva, in zdaj napovedujem, da olimpijskih iger v tem terminu absolutno ne bo,« je prepričan Bobinac, pred leti tudi predlagani kandidat za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).Brez olimpijskih iger prvič po drugi svetovni vojni? »To je moje mnenje, subjektivna ocena, ker vidim, kako se stvari odvijajo. Glede na to, da smo v podjetju (kitajska skupina Hisense, ki je prevzela Gorenje; op. p.) vpeti v dogajanje na vseh celinah, si težko predstavljam, da bi sredi julija šli športniki na Japonsko pripravljeni. Zdaj se sicer doma pripravljajo po individualnih programih, ampak to ni to. Če bi se stvar na hitro zaustavila in umirila, bi še vedno potrebovali nekaj tednov, da bi prišli na neko normalno raven, in še kakšen mesec ali dva, da bi prišli na vrhunsko raven, kakršna je potrebna za olimpijske igre.«Bobinac nadaljuje. »To je prva stvar. Enako velja za gledalce. Težko si zamišljam, da bi mase ljudi v teh okoliščinah prišle v Tokio ter napolnile dvorane in štadione,« je Bobinac skeptičen ob željah Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da bi igre vendarle izvedli po načrtih med 24. julijem in 9. avgustom.Mož, ki je na čelu RZS že 12. leto, od jeseni 2008, pa pozdravlja odločitev Moka o začetku procesa odločanja o usodi OI, ki naj bi trajal štiri tedne: »Zadeva se je sprožila in pričakujem odločitev, da iger vsaj v tem terminu ne bo.«Kvalifikacije rokometašev za OI so z aprilskega termina prestavili na junijskega, ko naj bi bile tudi kvalifikacije za SP 2021, Slovenija je za tekmico dobila Srbijo. Bobinac se ne boji, da bi Slovenija "izvisela", tj., da olimpijskih kvalifikacij ne bi bilo, OI pač, bi pa Mednarodna rokometna zveza (IHF) ali Mok po nekakšnem ključu določila 12 udeležencev OI ...»Nimam skrbi, da bi Slovenija potegnila kratko. Če bi olimpijske igre bile, bi bile tudi kvalifikacije. Ker pa mislim, da iger ne bo, je to zgolj hipotetično vprašanje. Težko si predstavljam, da bi že junija bile kvalifikacije, čeprav si v bistvu želim, da bi se zadeve umirile hitreje, kot si lahko v tem trenutku predstavljamo,« ostaja realist Bobinac, ki ne verjame, da se bo športno življenje hitro vrnilo v družbo.»Predlagam, da se vse lige ne samo prekinejo, ampak tudi zaključijo in da rečemo sezoni konec. Mislim, da ni realnih možnosti, da bi se v katerem koli resnem športu do poletja sezona nadaljevala,« je povedal Bobinac, ki ne želi prehitro govoriti o finančnih posledicah za RZS ob morebitni odpovedi OI. »Ne bi prehiteval dogodkov. V tem trenutku ni to glavna prioriteta. Smo pa seveda že v razmisleku, kako strukturirati naslednjo sezono, to bo pomembna diskusija verjetno še v tem tednu na organih odločanja na RZS.«