FOTO:»Negativni« Krim pozitivno v sezono negotovosti

Ljubljana

Krim bo že 26. sezono igral med elito. FOTO: Marko Feist

Krim je najbolj stalen gost lige prvakinj, začenja že 26. sezono.



Covid-19 je kljub zapletom uspešno prebolela Branka Konatar.



Nataša Derepasko je nova pomočnica trenerja Uroša Bregarja.

Nina Žabjek je nova kapetanka Krima. FOTO: Marko Feist

Uroš Bregar že vrsto let vodi rokometašice Krima. FOTO: Marko Feist

Krimovke imajo sedem novink. FOTO: Marko Feist

Brez pripravljalnih tekem

Direktorica Deja Ivanović ima skrbi čez glavo. FOTO: Marko Feist

Krim meri na četrtfinale lige prvakinj. FOTO: Marko Feist

- Prazne Stožice, obvezne maske, medosebna razdalja, razkuževanje, neživljenjski protokoli, zoprna in draga testiranja, enako velja za potovanja ... Vse to ne more zlomiti športnega duha rokometašic Krima Mercatorja, ki komaj čakajo, da bodo jutri gostile prvo tekmo prenovljene lige prvakinj proti norveškemu Kristiansandu.Rekordnih 55 minut je trajala predstavitvena novinarska konferenca v največji dvorani na Slovenskem. Nič čudnega, toliko stvari se je spremenilo v pol leta, odkar je covid-19 končal sezono pred vrhuncem.Če gremo po vrsti, liga prvakinj bo po novem potekala v dveh skupinah s po osmimi ekipami, štiri se bodo uvrstile v četrtfinale. To je tudi cilj dvakratnega evropskega prvaka Krima, najbolj stalnega udeleženca elitnega tekmovanja, to bo namreč zanj že 26. nastop v ligi prvakov. Prihodnje leto bo obeležil 20. obletnico osvojitve prvega naslova evropskega prvaka.Ljubljančanke so precej spremenile ekipo.je zaradi nosečnosti prekinila kariero, sklenili sta join, na razočaranje trenerjase ječez noč odločila oditi v Turčijo, čeprav so v njej videli vodjo za dolga leta.Namesto Korenove, ki naj bi se vrnila, je kapetansko odgovornost prevzela šele 22-letna, ki je v prejšnji sezoni zelo napredovala. Doslej se je sramežljivo izogibala sedmi sili, odslej jo bo morala sprejeti kot nujno zlo.»Vzdušje v ekipi je odlično, komaj čakamo da se začne, morda smo mlade (v povprečju 23 let; op. p.), toda zelo borbene in željne dokazovanja,« je povedala srednja zunanja igralka in po prvi tekmi napovedala krst za novinke.Teh je sedem:(Bra, 29 let, leva zunanja, 183 cm),(Fra, 22, desna zunanja, 176),(ČG, 22, srednja zunanja, 168),(ČG, 20, levo krilo, 169),(Hrv, 22, krožna napadalka, 180),(Srb, 26, vratarka, 171) in slovenska reprezentantka(24, levo krilo, 168).Tudi tujk je osem, poleg omenjene šesterice še Nizozemkain SrbkinjaPred sezono je veliko neznank glede dosega ekipe, saj zaradi okoliščin ni mogla odigrati niti ene od predvidenih pripravljalnih tekem, če odštejemo tiste s kadeti Slovana in Celja Pivovarne Laško. Priprave so potekale v Ormožu in Laškem. V Krimovi skupini A so poleg Kristiansanda, pri katerem sta glavni zvezdniciin, Metz s, Rostov-Don, Esbjerg, Ferencvaros, CSM Bukarešta zinter nemški Bietigheim.Novosti pri Krimu je še kar nekaj. Odslej bo vlogo pomočnice trenerja opravljala legendarna krimovka. Klub je dobil novo spletno stran in grafično podobo, v kateri je tradicionalni modri barvi dodan odtenek rožnate. V Stožicah, kamor se ekipa vrača po dolgem času, so povsem prenovili slačilnico, da bi se igralke počutile kar najbolj domače.Toda vse bi bilo lažje, če bi jim ob strani stali tudi navijači. NIJZ je klubu kar trikrat zavrnil prošnjo, da bi lahko bilo na prvi tekmi prisotnih 500 ljudi. Glede na slabšanje epidemiološke slike so bodo rokometašice morale navaditi na turobno vzdušje. Pozitivna vest pa je, da so bili včerajšnji testi na novi koronavirus za vso ekipo krimovk – negativni.