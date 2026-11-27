Srbska policija išče nekdanjega rokometnega reprezentanta Vladimirja Mandića, za katerim je sodišče v Nišu razpisalo tiralico. Po navedbah višjega javnega tožilstva v Nišu ga sumijo zlorabe položaja odgovorne osebe pri izvajanju čezmejnega projekta med Srbijo in Bolgarijo, financiranega z evropskimi sredstvi v višini 275.320 evrov.

Šestinštiridesetletni nekdanji igralec Crvene zvezde, Partizana in nemškega Magdeburga je danes podpredsednik upravnega odbora Rokometne zveze Srbije.

Od lige prvakov do vodstva srbske zveze

Mandić je bil eden vidnejših srbskih rokometašev svoje generacije. Igral je na položaju levega zunanjega igralca, največji del kariere pa je preživel pri Partizanu. Konec leta 2003 se je preselil v nemški Magdeburg, s katerim je prišel do polfinala lige prvakov. Pozneje je igral še za novosadsko Vojvodino in špansko Alteo.

Za reprezentanco je zbral 45 nastopov, leta 2003 pa je sodeloval na svetovnem prvenstvu na Portugalskem. V klubski karieri je osvojil več državnih naslovov in pokalnih lovorik, med drugim s Partizanom in Vojvodino.

Po koncu igralske kariere je ostal tesno povezan z rokometom. Aprila 2025 je bil za mandat do leta 2029 izvoljen za podpredsednika upravnega odbora Rokometne zveze Srbije.

Pomembno vlogo je imel tudi pri delovanju beograjskega Partizana, kjer je bil glavni finančni podpornik rokometne ekipe, čeprav ni opravljal uradne funkcije. V začetku novembra so srbski mediji poročali, da se umika iz projekta, ki je Partizan po 13 letih znova pripeljal v ligo prvakov.

Policija ga ni našla doma

Višje javno tožilstvo v Nišu je 25. novembra uvedlo preiskavo proti Mandiću, lastniku in odgovorni osebi beograjskega podjetja Manco Plus, zaradi suma zlorabe položaja odgovorne osebe.

Sum se nanaša na izvajanje čezmejnega projekta IPA Bolgarija–Srbija, ki ga je financirala Evropska unija, njegova vrednost pa je znašala 275.320 evrov, je v četrtek poročal srbski portal N1.

Vladimir Mandić je tudi član Srbske napredne stranke, politične sile, s katero je bil Aleksandar Vučić dolga leta tesno povezan in prek katere je več kot desetletje krojil srbsko politiko. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Tožilstvo je že dan prej policiji odredilo, naj Mandića prime in mu odredi 48-urno pridržanje. Ker ga policija ni našla na domačem naslovu, je preverila lokacijo njegovega mobilnega telefona in ugotovila, da ni na ozemlju Srbije.

Višje sodišče v Nišu je nato odredilo pripor in razpisalo tiralico, poročata srbska javna radiotelevizija RTS in tiskovna agencija Tanjug.

Član Vučićeve stranke

Mandić je član vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). V javnosti se je znašel tudi zaradi očitkov opozicije o domnevnih nepravilnostih pri prijavljanju volivcev pred beograjskimi volitvami decembra 2023.

Opozicijska Stranka svobode in pravice je opozorila, da je bilo v stavbi v Ulici Kraljevića Marka 9 v Beogradu, katere lastnik je Mandić, za mestne volitve prijavljenih 154 volivcev, za parlamentarne pa 121.

Opozicija je trdila, da gre za tako imenovane fantomske volivce, ki v Beogradu dejansko ne prebivajo, in Mandića povezovala z njihovim prijavljanjem. Mandićeva domnevna vloga pri tem ni bila dokazana, srbske oblasti pa so očitke o množičnem fiktivnem prijavljanju volivcev zavrnile.