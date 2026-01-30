  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    Hrvaški rokometaši so se dobro zoperstavili Nemcem, a ni bilo dovolj za zmago. FOTO: Bo Amstrup/AFP
    Galerija
    Hrvaški rokometaši so se dobro zoperstavili Nemcem, a ni bilo dovolj za zmago. FOTO: Bo Amstrup/AFP
    M. Ru., STA
    30. 1. 2026 | 19:44
    2:19
    A+A-

    Nemška moška rokometna reprezentanca se je po zmagi nad Hrvaško z 31:28 (17:15) uvrstila v nedeljski veliki finale evropskega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. Druga polfinalna tekma med Dansko in Islandijo se bo v Herningu pričela ob 20.30.

    image_alt
    Kapetan Janc: Glave gor, čaka nas še veliko dobrega

    Prvi polfinalni obračun v Herningu, kjer sta pravico delila Slovenca Bojan Lah in David Sok, se je razpletel po željah nemških rokometašev. Po zmagi nad Hrvati bodo v nedeljo ob 18. uri proti zmagovalcu dansko-islandskega dvoboja naskakovali svojo tretjo zlato kolajno na celinskem tekmovanju po turnirjih v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016. V svojih vitrinah imajo tudi srebrno odličje z EP na Švedskem 2002 ter bronasto iz Italije 1998.

    Osmoljenci prvega polfinalnega obračuna s Hrvaške so na dosedanjih celinskih tekmovanjih na Norveškem 2008, Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili srebrno, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronasto odličje.

    Nemci bodo nocoj dobili tekmeca v finalu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Nemci bodo nocoj dobili tekmeca v finalu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

    Po enakovrednem prvem polčasu so v drugem na igrišču zagospodarili izbranci islandskega strokovnjaka na nemški klopi Alfreda Gislasona ter povsem zasenčili Hrvate, ki jih prav tako vodi trener z dežele gejzirjev Dagur Sigurdsson. Že v 40. minuti so si priigrali sedem golov prednosti (24:17), lepega kapitala pa kljub učinkoviti hrvaški predstavi v sami končnici niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene.

    Pri Nemcih je bil najučinkovitejši Lukas Zerbe s šestimi goli, medtem ko je vratar Andreas Wolff, ki je bil po koncu dvoboja razglašen za najboljšega igralca, zbral 13 obramb. Tin Lučin je za Hrvate dosegel šest zadetkov.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Po slovesu od EP

    Kapetan Janc: Glave gor, čaka nas še veliko dobrega

    Blaž Janc se je na evropskem prvenstvu izkazal kot pravi vodja rodu, ki še zdaleč ni rekel zadnje. Čez leto velik izziv na SP v Nemčiji. Glavni cilj LA 2028.
    Peter Zalokar 29. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Slovenci končali skandinavsko zgodbo in zatrdili: Prihodnost je svetla

    Rokometna reprezentanca je na tekmi zadnjega kroga glavnega dela v Malmöju izgubila proti Islandiji z 31:39 (16:18) in končala nastope na evropskem prvenstvu.
    Peter Zalokar 28. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Še vedno v igri

    Sanje Zormanovih borcev o polfinalu še žive, se obeta nov čudež?

    Slovenski rokometaši imajo še vedno možnost, da osvojijo kolajno na EHF euru 2026. Danes z Islandijo lovijo dve nagradi: polfinale ali vsaj vstopnico za SP.
    Peter Zalokar 28. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    rokometpolfinaleNemčijaDanskaEP 2025HrvaškaSP 2025Slovenijaslovenska rokometna reprezentanca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filmski svet

    Umrla je mama iz filma Sam doma

    Legendarna igralka, katere nepozabne vloge in edinstven humor bodo navdihovali gledalce še generacije.
    30. 1. 2026 | 20:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo