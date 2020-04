FOTO:Nepozaben dan, ko je v Celju zmanjkalo piva (FOTO in VIDEO)

Celje - »Bilo je prekrasno sončno jutro v Flensburgu, bili smo v finem hotelu ob pristanišču. V zraku je bilo čutiti, da se obeta nekaj zgodovinskega, da nič ne more iti narobe. Tako je tudi bilo,« se 24. aprila 2004, kot bi bil včeraj, spominja Dino Bajram, eden od rokometašev Celja Pivovarne Laško, ki so pred 16 leti v domovino prinesli pokal za naslov najboljšega na stari celini. Se vsakič, ko se zbudite v 24. april, spomnite na tisti dan, ko ste kljub porazu z 28:30 v Flensburgu osvojili ligo prvakov?Se, če nič drugega, ima dan prej rojstni dan tašča in potem je to nekako povezano. No, tudi brez tašče bi šlo, to je ...