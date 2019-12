Neuradno: Vranješ naslednik Vujovića, Zorman pomočnik

Ljubljana

Ljubomir Vranješ bo danes postal 11. selektor Slovenije.



Doslej je že vodil Madžarsko in za kratek čas tudi Srbijo.



S Flensburgom je leta 2014 osvojil ligo prvakov.



S Švedsko je kot igralec prejel 7 kolajn, bil evropski in svetovni prvak.

Franjo Bobinac (v sredini; levo Boštjan Kozole, desno Goran Cvijič) je imel več želez v igri, naposled naj bi se odločil za Ljubomira Vranješa. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Zorman ostaja pomočnik

Časovna stiska

Uroš Zorman naj bi ostal pomočnik selektorja. FOTO: Jure Eržen

Kratkoročna ali dolgoročna rešitev?

168

cm v višino meri Ljubomir Vranješ in bo tako najnižji član reprezentance, če bo imenovan za selektorja.

- Po treh tednih bo jutri konec sage z iskanjem novega selektorja. Rokometna zveza Slovenije (RZS) bo obelodanila, kdo bo nasledilin naše fante vodil na januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem. To bo, če ne bo zasuka v zadnjem hipu, bržčas, za katerega naj bi peščica »posvečenih« ocenila, da je najbolj primeren za zahtevno nalogo. Bel dim se bo z 19. nadstropja hotela Intercontinental v središču glavnega mesta pokadil ob 11. uri.Večina članov predsedstva RZS bo šele kakšno uro pred novinarsko konferenco uradno izvedela, za koga se je odločila skupinica okrog predsednika, v kateri so podpredsednikain, generalni sekretar RZSin direktor reprezentance. Potem bo sledilo glasovanje, ki bo bolj ali manj formalnost.V treh tednih od 27. novembra, ko je padla odločitev o Vujovićevi zamenjavi, je v javnosti zaokrožilo veliko imen morebitnih kandidatov, z nekaterimi je RZS res stopila v stik. Nazadnje se je seznam skrčil na štiri imena. Interes za sodelovanje je izrazil, ki že 25 let vodi Montpellier in je z njim dvakrat osvojil ligo prvakov, ob tem pa imel ob sebi kar nekaj slovenskih reprezentantov (). Glede na to, da je Bobinac zelo navezan na Francijo in tudi govori tekoče francosko, je bil 58-letnik nekaj časa celo favorit, vendar se je zapletlo z njegovimi klubski delodajalci in zamisel je padla v vodo.Podobna je bila zgodba s Špancem, ki je bil v pogovorih z Ljubljano, a mu v Hannovru niso prižgali zelene luči za dvojno vlogo. Tudi Islandecje bil v igri, vendar ostaja selektor Bahrajna, s katerim se mu je pred mesecem in pol uspelo uvrstiti na olimpijske igre, kar ostaja velika želja Slovenije.Slovenijo bo torej spet vodil tujec inbo njegov pomočnik. Vranješ verjetno ni bil prva izbira – sprva so bili omenjaniin–, a je kar logična. Šestinštiridesetletni Šved srbskih korenin je bil že kot igralec zanimiva kombinacija balkanske igrivosti in skandinavske discipline, ker zna dokaj dobro srbsko, bo z igralci lažje komuniciral kot kdo drug.Kot trener se je že dokazal v Flensburgu, ki ga je leta 2014 popeljal do naslova v ligi prvakov. Dobro mu je sprva šlo tudi v Veszpremu, vendar je zaradi neuspeha z madžarsko reprezentanco na EP 2018 ter izpadu Veszprema (zin) proti Skjernu v osmini finala LP hkrati izgubil oba stolčka. Kot selektor se je bolj izkazal, ko je za eno akcijo prevzel Srbijo in jo po presenetljivi zmagi v Rusiji popeljal na EP 2014. Torej že ve, kako ekipo v kratkem času dvigniti na najvišjo raven.Pozitivne učinke šok terapije pa si obeta tudi Slovenija. Novi selektor namreč ne bo imel veliko časa. Kar takoj se bo moral odločiti, koga od 28 kandidatov s seznama, ki sta ga že pred časom sestavila Zorman in Mohorič, bo povabil na priprave za euro. Zbor bo 26. decembra v Zrečah, torej že čez devet dni od imenovanja.Prvo tekmo na EP bo Slovenija odigrala 10. januarja 2020 v Göteborgu proti Poljski, selektor pa se bo o 16 potnikih na sever Evrope lahko odločal predvsem na podlagi dveh prijateljskih tekem. V petek, 3. januarja, bo v Slovenj Gradcu tekmica Severna Makedonija, naslednji dan v Trbovljah pa Črna gora.Ne bo pa padel v povsem neznano okolje. Ker naj bi že nekaj časa vedel, da bo selektor, naj bi Vranješ doma že proučeval slovenske igralce, s katerimi bo lovil preostali vstopnici za olimpijske kvalifikacije. Ali bo ostal tudi trener švedskega Kristianstada, če bo res prevzel Slovenijo, še ni jasno, res pa je, da z njim ne bo preveč obremenjen, saj je iz lige prvakov že izpadel. Sploh pa se ne ve, ali bo z RZS podpisal dolgoročno pogodbo ali je morda dogovor zgolj za euro z možnostjo podaljšanja.Še eno prednost bi lahko imel njegov verjetni prevzem slovenske vrste, ta se bo v derbiju skupine pomerila tudi s Švedsko, ki jo Vranješ najbolje pozna, zmaga pa bi Slovencem močno olajšala pot v nadaljevanju v Malmöju, kjer bodo čakale velesile: Francija, Danska, Norveška ...