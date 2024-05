Niti največji optimisti si niso obetali celjske zmage

V nadaljevanju preberite:

Nekoč je bilo v slovenskem klubskem športu več denarja, lahko se je kupovalo kakovostne tuje igralce, tudi selekcija domačega kadra je bila na višji ravni. Košarkarji Smelt Olimpije so osvojili evropski pokal in sodelovali na sklepnem turnirju četverice v evroligi, rokometašice Krima so bile dvakratne zmagovalke lige prvakinj, nogometaši Maribora so igrali v skupinskem delu lige prvakov, odbojkarji ACH Volleyja so igrali na zaključnem turnirju lige prvakov ... No, 24. aprila pa je minilo dvajset let, odkar so rokometaši Celja Pivovarne Laško osvojili lovoriko v ligi prvakov. Kakšno nasprotje od te sezone, ko so Celjani v skupinskem delu elitnega evropskega klubskega tekmovanja izgubili vseh štirinajst tekem. Ne gre le za nostalgijo, tudi pamet je treba imeti. Nekoč ... Več preberite v članku.