FOTO:Nizozemke izkoristile darilo Špank in sodnic za prvo zlato

Kumamoto –

Nizozemska je prvič postala svetovna prvakinja.



Finale s Španijo se je končal s sporno sodniško odločitvijo.



Rusija je osvojila bronasto kolajno.



Slovenija je bila 19., Tjaša Stanko 3. strelka.

Španke imele napad za zmago

Nizozemke so se veselile zmage proti Španiji. FOTO: AFP

Spomin na Zagreb 2018

Estevana Polman (levo) je bila najboljša igralka turnirja. FOTO: AFP

Nizozemska : Španija 30:29 (16:13) Park Dome, gledalcev 9624, sodnici J. in C. Bonaventura (Francija).

Nizozemska: Wester (12 obramb), Duijndam (1); Kramer, van der Heijden 3, Bont 2, Abbingh 7 (1), Nusser, Snelder 5, van Wetering 1, Amega, Dulfer, Freriks, Smeets, Malestein 3, Housheer, Polman 9; Španija: De Paula (5 obramb), Gimenez (3); Lopez Herrero 6, Nuñez, Martin, Romero, Gutierrez, Echeverria, Pena 3 (2), Ortega 1, Jimenez, Fernandez 5 (1), Rodriguez, Hernandez 3, Cabral Barbosa 7 (1), Gonzalez 2; sedemmetrovke: Nizozemska 1 (1), Španija 6 (4); izključitve: Nizozemska 6, Španija 2; rdeči karton: Hernandez (60).



Tekma za 3. mesto – Rusija : Norveška 33:28 (18:15; Vjahireva 9; Arntzen in Oftedal po 7).



Končni vrstni red: 1. Nizozemska, 2. Španija, 3. Rusija, 4. Norveška, 5. Črna gora, 6. Srbija, 7. Švedska, 8. Nemčija, 9. Danska, 10. Japonska, 11. Južna Koreja, 12. Romunija, 13. Francija, 14. Madžarska, 15. Angola, 16. Argentina, 17. Brazilija, 18. Senegal, 19. Slovenija, 20. Kongo, 21. Kuba, 22. Kazahstan, 23. Kitajska, 24. Avstralija.



Najboljše strelke: 1. Abbingh (Niz) 71, 2. Ryu (J. Kor) 69, 3. Stanko (Slo) 62, 4. Cabral Barbosa (Špa) 60, 5. Radičević (Č. Gora) in Polman (Niz) po 58, 7. Oftedal (Nor) 51, 8. Neagu (Rom) 49, 9. Frolova (Rus) 48, 10. Potocki (Avs) 47.

Plod rokometne akademije

Ana Vjahireva je Rusiji pristreljala bron. FOTO: AFP

71

golov je zbrala najboljša strelka SP Lois Abbingh, ki je odločila tudi finale.

- Tako kot pred dvema letoma so se naslova svetovnih prvakinj v rokometu veselile igralke, ki so na prvi tekmi izgubile proti Sloveniji. Leta 2017 so bile to v Nemčiji Francozinje, letos na Japonskem Nizozemke, ki so prvič stopile na rokometni Mt. Everest. Finale s Španijo je bil razburljiv, razpletel pa se je po nenavadni odločitvi francoskih sodnic, ki sta Nizozemkam šest sekund pred koncem poklonili sedemmetrovko. Darilo je izkoristila Lois Abbingh, prva strelka mundiala, in dekleta v oranžnem so se veselila nepričakovanega uspeha. Bilo je 30:29.Nizozemke so na Japonsko pripotovale brez dveh igralk, ki sta bili dolga leta neprogrešljivi v reprezentanci,in. Prva je končala reprezentančno kariero, druga se je nepričakovano odločila skleniti športno pot. Slovenski selektorje prav zato razmišljal, da bi bilo mogoče presenetiti prav Nizozemsko in imel je prav, Slovenke so zmagale z 32:26 in tedaj ni bilo nikogar, ki bi si upal napovedati, da bodo šle tulipanke vse do konca.Zgodilo se je prav to, v polfinalu so presenetile Rusinje, v finalu pa premagale še Španke. Kazalo je že, da bo njihovo delo lažje, ko so po uvodnem zaostanku (3:7) uprizorile zasuk in ob polčasu imele tri gole prednosti. V nadaljevanju je prednost narasla že na pet zadetkov (22:17), toda Španke, ki so presenetljivo v polfinalu ugnale Norveško, se niso vdale, se vztrajno približevale in manj kot dve minuti pred koncem izenačile. Imele so tudi zadnji napad za zmago, ko je ostalo še 21 sekund igre ...Toda potem se je zgodilo nekaj neverjetnega.se je prehitro, kakšnih sedem sekund pred koncem, odločila za strel z devetih metrov, vratarkaje žogo odbila in želela podati v protinapad, podajo pa je s telesom preprečilaSodnici, sestri dvojčici Julie in Charlotte Bonaventura, sta ji pokazali rdeči karton, ker ni bila primerno oddaljena, in dosodili sedemmetrovko za Nizozemsko.Abbinghova je bila hladnokrvna in je zatresla mrežo. Dogodek je močno spominjal na tistega z moškega EP 2018, ko jeoviral izvajanje sredine in zato Slovenija ni premagala Nemčije. Vsekakor bi veljalo o tem pravilu bolje razmisliti, saj je bila kazen obakrat prekruta.Kakorkoli že, Nizozemska je še peto leto zapored osvojila kolajno. Leta 2015 je bila srebrna na SP na Danskem, leta 2016 srebrna na EP na Švedskem, leta 2017 bronasta na SP v Nemčiji in lani bronasta na EP v Franciji. Tokrat ji je uspelo osvojiti najžlahtnejše odličje.»Nizozemski se obrestuje, ker že 15 let načrtno vlaga v ženski rokomet in črpa igralke iz svoje državno financirane akademije,« je ključ nizozemskega uspeha pojasnil slovenski selektor Bregar, čigar reprezentanca je osvojila 19. mesto, četudi je na kolena spravila prvakinje, kar ji je lahko v tolažbo in spodbudo za naprej. Naslednje veliko tekmovanje bo EP na Danskem in Norveškem, Slovenke so z zmago v Belorusiji v kvalifikacijah storile velik korak k petemu zaporednemu velikemu tekmovanju.Leta 2021 bo SP v Španiji, naslednje leto pa EP, ki ga bo poleg Makedonije in Črne gore gostila tudi Slovenija (Celje, Ljubljana).Poleg Abbinghove, igralke Rostov-Dona, sta bili junakinji finala Westerjeva (11 obramb) in(9 golov). Slednja je bila izbrana za MVP turnirja. Abbinghova je bila z 71 goli prva strelka SP, na visokem tretjem mestu je bila(62), ki je odigrala dve tekmi manj.Nizozemska se je uvrstila na OI v Tokiu, Španija, Rusija (osvojila je tretje mesto po zmagi proti Norveški s 33:28), Norveška, Črna gora, Srbija in Švedska so si zagotovile nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Razočaranje prvenstva je bila branilka naslova Francija, ki je zasedla šele 13. mesto, bo pa nastopila na OI kot evropska prvakinja.