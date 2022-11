Norvežanke še devetič na evropskem vrhu

Norveška ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na letošnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Na finalni tekmi v Ljubljani je premagala Dansko s 27:25 (12:15), v tekmi za bronasto odličje pa je bila Črna gora po podaljšku boljša od Francije s 27:25 (22:22, 13:12).

Za Norvežanke je to že deveta zlata kolajna na celinskih tekmovanjih. Pred letošnjim zmagoslavjem na prvem ženskem rokometnem turnirju v treh državah so bile najboljše tudi na Nizozemskem 1998, na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006, v Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Švedskem 2016 ter na Danskem 2020.

Pri Norvežankah je bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Nora Mork z osmimi goli, pri Dankah pa Louise Vinter Burgaard s šestimi zadetki.