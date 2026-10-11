Nova ničla Krimovk, trener Poulsen: To je zame nesprejemljivo!

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so vpisale novo ničlo v ligi prvakinj. V petem kolu so v Dortmundu z 31:37 (18:22) klonile proti igralkam Borussie.

Krimovke so tako izgubile še peti zaporedni dvoboj v tem tekmovanju. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda.

V slovenski ekipi je bila najučinkovitejša Ana Abina z devetimi goli. Nina Zulić je dosegla šest, Danki Alberte Madsen Kielstrup in Anne With Johansen pa po štiri zadetke.

»Ne moremo biti zadovoljni z našo predstavo in razpletom tekme. Imeli smo tekmeca po meri, ki je v določenih prvinah igre zelo dober, a tega nismo znali zaustaviti ali spremeniti. To je zame nesprejemljivo in nad tem sem razočaran. Pogledati se moramo v ogledalo in ugotoviti, kaj moramo izboljšati,« je po porazu dejal trener Rasmus Poulsen.

Slovenske prvakinje, ki ostajajo z ničlo prikovane na dno lestvice v skupini A, bodo naslednjo tekmo v ligi prvakinj odigrale 17. oktobra, ko bodo v dvorani Tivoli gostile črnogorsko Budućnost.